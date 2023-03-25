Чи здатні коти плакати від сумних емоцій? Відповідь вас здивує

Певно кожен із нас бачив "сльози" в очах кота. І те, що коти здатні сумувати чи навіть потерпати від депресії, вчені також уже давно довели. Втім чи здатні коти плакати через емоції і що робити власникам тварин, коли вони помічають "сльози" у своїх улюбленців?

Чи справжні котячі емоції

Дослідники виявили, що у котів дійсно є емоції. Вони можуть зчитувати вирази людських облич і відчувати широкий спектр почуттів щодо людей та інших тварин.

Як коти проявляють свої почуття:

Щасливий кіт може муркотіти, тертися, грати або іншим чином спілкуватися з людьми та іншими тваринами.

Сумний кіт може замкнутися у собі, втратити апетит або стати менш енергійним.

Розлючений або наляканий кіт може шипіти, вигинати спину, гарчати або "бити" людину чи іншу тварину.

Тривожні, злі або засмучені кішки можуть видавати звуки, схожі на людське скигління. Ці звуки свідчать про емоції кота, і в цьому сенсі тварина плаче.

Втім на думку дослідників, люди - єдині тварини, які плачуть, коли відчувають сильні емоції чи біль.

Правда про котячі сльози

У котів очі сльозяться з кількох причин, але всі вони медичні, а не емоційні. Наприклад, це може бути через подразнення очей від порошинки або подряпини іншого кота.

Сльози також можуть бути спричинені інфекційними захворюваннями, такими як інфекції верхніх дихальних шляхів. Забиті слізні протоки також можуть призвести до сльозотечі.

Інші можливі причини сльозливих очей у кішки:

кон'юнктивіт (рожеві очі)

інфекції

алергії

Якщо ви бачите, як ваша кішка "плаче", важливо розуміти, що вона не виражає сильних емоцій. Замість цього "сльози" показують вам, що з медичної точки зору щось не так. Часто проблема незначна. Однак у деяких випадках котячі сльози можуть бути свідченням серйозної проблеми або чогось, що може стати серйозним без лікування.

Якщо сльозотеча виникає регулярно, варто звернутися до ветеринара. Погладжування та ласка не усунуть сльози вашого кота.

Незважаючи на те, що у котів є емоції, такі як горе або депресія, вони ніколи не будуть проливати сльози, щоб показати ці почуття. Якщо вас турбують емоції вашого вихованця, зверніть увагу на такі ознаки як млявість, відмова від їжі або відсутність інтересу до їжі. Ці проблеми також можуть бути ознакою хвороби.

Перш ніж робити припущення щодо емоційного стану кота, перевірте його фізичне здоров’я.