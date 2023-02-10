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Заменит ли фасоль мясо? Фитнес-тренер дал исчерпывающий ответ

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Пятница 10 февраля 2023 12:30
Заменит ли фасоль мясо? Фитнес-тренер дал исчерпывающий ответ Фото: Может ли заменить фасоль мясо (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые нутрициологи заявляют, что фасоль может заменить мясо, так как является источником растительного белка. К сожалению, это не так. Несмотря на свою питательность бобовые значительно уступают мясу.

Об этом сообщил на Facebook тренер и нутрициолог из Львова Виктор Мандзяк.

Почему фасоль не может заменить мясо?

Эксперт сообщил, что калорийность вареной фасоли и нежирного мяса где-то одинакова, это чуть больше 100 ккал на 100 граммов.

Но 100 ккал из мяса принесут с собой 20 граммов белка, а фасоль – только 8 граммов.

В то время как животный белок усваивается более чем на 95 %, растительный – на 90-80 %. Соответственно, в желудок с фасолью попадает 8 граммов белка, а усваивается из них 6,5 грамма.

Полезный ли белок из фасоли?

Мандзяк напомнил, что белок состоит из аминокислот.

"Их 20 штук, все занесены в генетическую информацию бесшерстного примата, как заповеди в Библию. Но 8 из них организм этого примата не может создать из подручных средств сам, и они вынуждены попадать в его организм с едой. Качество белка зависит именно от этих 8 эссенциальных аминокислот", - написал эксперт.

Согласно наличию этих 8 незаменимых аминокислот, растительный белок в целом проигрывает животному.

Это не означает, что фасоль плохая еда.

"Нет, она хорошая. Просто она не такая, как мясо и даже не хуже, просто другая", - резюмировал Виктор.

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