Чи загрожує високий холестерин худим людям: кардіолог здивувала відповіддю

Що варто знати

За словами лікаря, холестерин - це не завжди "погано". Він необхідний організму для роботи клітин, гормонів і навіть мозку. Але його надлишок - одна з головних причин атеросклерозу, серцевих нападів та інсультів.

Багато хто вважає, що високий холестерин буває лише у людей з надмірною вагою - і це не так.

Людина у здоровій вазі може мати дуже високий рівень "поганого" холестерину, особливо якщо є спадкова схильність, погане харчування, мало руху чи хронічний стрес.

"Навіть у стрункої дівчини або хлопця, які важать не більше 50 кг може бути дуже погано ліпідограма, тобто підвищені рівні холестерину у крові. Наприклад, якщо у людини немає зайвої ваги, але харчується вона фаст-фудами, мало рухаться, курить та має хронічні захворювання, які і будуть провокувати підвищення холестерину", - пояснила медик.

Тому єдиний спосіб дізнатися свій рівень - зробити аналіз крові на ліпідограму.

Варто слідкувати за своїм "зовнішнім" та "внутрішнім" здоров’ям.

Основна загроза в тому, що підвищений холестерин ніяк не болить, немає жодних симптомів. Тобто пацієнт не приходить до лікаря на скаргу підвищеного холестерину. Це не є відчутно пацієнтами, його не можна оцінити візуально, без жодних обстежень або досліджень.

Раз на кілька років кардіолог радить перевіряти свій рівень холестерину.

Як уникнути підвищення рівня холестерину

Щоб уникнути підвищення рівня холестерину, важливо внести зміни до способу життя та харчування.

Збалансовано харчуватись

Обмежте споживання насичених жирів - вони є в жирному м’ясі, вершковому маслі, сметані, сирах, ковбасах. Уникайте трансжирів - у фастфуді, маргарині, магазинній випічці. Вживайте більше клітковини - овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові.

Зменшіть споживання цукру і рафінованих вуглеводів - вони також можуть впливати на рівень холестерину.

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи (30 хвилин на день, 5 днів на тиждень) допомагають підвищити "хороший" холестерин і знизити "поганий".

Контроль ваги

Надмірна вага сприяє підвищенню холестерину, особливо "поганого".

Відмова від куріння і алкоголю

Куріння знижує рівень хорошого холестерину і шкодить судинам. Алкоголь - у надмірних кількостях підвищує загальний холестерин, хоча невеликі дози червоного вина можуть мати користь - але це індивідуально і з обережністю.