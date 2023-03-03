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Чи загрожує Києву підтоплення: в Укргідрометцентрі висловилися про ситуацію з паводком

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 11:17
Чи загрожує Києву підтоплення: в Укргідрометцентрі висловилися про ситуацію з паводком Колаж РБК-Україна: киянам пояснили, чи є загроза підтоплень через паводок
Автор: Володимир Костирін

У Києві спостерігають підвищення рівня води на Русанівці на лівому березі столиці внаслідок проходження тало-дощового паводка на Дніпрі. Жителі масиву помітили, як на набережній ватерлінія піднялася на кілька бетонних сходинок, а качки тепер плавають довкола встановлених урн.

Експерти пояснили, чи є причина для занепокоєння через паводок для киян, і чи може вода підтопити прибережні зони. Про це пише ТСН.

Зазначається, що, до прикладу, на Русанівських садах від паводка водою заливало льохи дачників, на Русанівській набережній, яку називають "київською Венецією", у деяких місцях водою заливало тротуари. Так, страждати від цього у столиці можуть прибережні території, констатують фахівці.

При цьому в Укргідрометцентрі закликають киян не перейматися щодо повені в цей час, оскільки ситуація контролюється.

За словами начальника відділу гідрологічних прогнозів УГЦ Іллі Перевозчикова, зараз відбувається пропуск по Київській гідроелектростанції тало-дощової повені, що почалася з кінця січня і триває досі.

"Максимальні рівні паводку у верхів'ї Дніпра пройшли наприкінці лютого. Тому зараз відбувається пропуск води далі каскадом дніпровських ГЕС", - говорить він.

Вихід води у Києві на понижений берег Дніпра в районі Русанівки в Укргідрометцентрі називають "нормальним, природним процесом", оскільки це заплавні території.

Чи загрожує Києву підтоплення: в Укргідрометцентрі висловилися про ситуацію з паводком

На Русанівці у Києві піднімається вода (фото: tsn.ua)

Фахівець заспокоює - небезпечних явищ через паводок у столиці не очікується.

Щоб відстежувати ситуацію, громадяни можуть переглядати інформацію на сайті Українського гідрометцентру, де повідомляється про всі небезпечні ситуації у розділі "Щодня гідрологічна ситуація".

"В період водопілля в Києві можливий вихід води на заплаву. Наприклад, у нас в Гідропарку розміщений гідрологічний пост "Київ" і зараз там фіксується вихід води на заплаву", - додає Перевозчиков.

На початку березня вранці там було зафіксовано перевищення на 14 см, що є "абсолютно нормальним явищем під час паводка".

"Заплавні та прибережні території при проходженні високої води - завжди затоплюються. Навіть коли вже розпочнеться весняне водопілля в кінці березня та квітні, то заплави в районі Києва можуть затоплюватися. Бо це природний процес", - пояснює фахівець.

Чи загрожує Києву підтоплення: в Укргідрометцентрі висловилися про ситуацію з паводком

На київській Русанівській набережній піднялася вода (фото: tsn.ua)

Також у Гідрометцентрі зазначають, що жителі Києва відвикли від високого водопілля на Дніпрі (фази гідрологічного режиму, що характеризується високими рівнями води), проте на річці Дніпро останніми роками воно проходило переважно у межах русла, навіть без затоплення заплави.

Керівник відділу гідрологічних прогнозів УГЦ також звертає увагу, що 2023-го фахівці спостерігали на Дніпрі високу воду у лютому.

"Таке явище відповідає весняному водопіллю, але за генезисом є тало-дощовим паводком. Київ пам’ятає високі водопілля, коли затоплювало і Поділ, і Труханів острів тощо. Але зараз ситуація повністю під контролем. Тому киянам не варто хвилюватися", - зауважує Перевозчиков.

Нагадаємо, на початку лютого на річці Десна знову утворилася льодова пробка, через що фахівці ДСНС провели підрив крижин у руслі річки. У промоїну, що звільнилася, пішла вода, і невдовзі її рівень став стабілізуватися.

Додамо також, що ще наприкінці січня синоптики зробили заяву у соцмережах, відповідаючи на запитання, чи зможе затопити Київ.

До речі, раніше синоптики розповіли, якою буде весна в Україні, та чи варто очікувати на аномальну погоду.

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