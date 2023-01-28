Київ може затопити? Синоптики зробили заяву через інформацію у соцмережах

У суботу, 28 січня, у соцмережах шириться інформація, що нібито Київ може затопити. Синоптики пояснили, чи справді це можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Запевняємо, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, а в разі зміни - будуть випущені відповідні попередження.

Як повідомлялося, у лютому середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градуса морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.