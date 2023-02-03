На Десні знову льодовий затор. Під Броварами можливі звуки вибухів
У Броварському районі Київської області можливі звуки вибухів у п'ятницю, 3 лютого. На річці Десна знову утворився крижаний затор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"На річці Десна борються з льодовим затором. Тому, сьогодні, 3 лютого, в Броварському районі може бути чутно звуки вибухів!" - йдеться в повідомленні.
В обласній адміністрації розповіли, що таким чином планується знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - звернулись в ОВА.
Як повідомлялось, у п'ятницю, 3 лютого, біля Києва може бути голосно. У Вишгородському районі області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
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