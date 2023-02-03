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На Десні знову льодовий затор. Під Броварами можливі звуки вибухів

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 11:20
На Десні знову льодовий затор. Під Броварами можливі звуки вибухів Фото: в ОВА попередили про вибухи у Броварському районі 3 лютого
Автор: Наталія Гурковська

У Броварському районі Київської області можливі звуки вибухів у п'ятницю, 3 лютого. На річці Десна знову утворився крижаний затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"На річці Десна борються з льодовим затором. Тому, сьогодні, 3 лютого, в Броварському районі може бути чутно звуки вибухів!" - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації розповіли, що таким чином планується знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - звернулись в ОВА.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 3 лютого, біля Києва може бути голосно. У Вишгородському районі області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

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