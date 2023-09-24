Чи врятують сонячні панелі від блекауту? Технік розповів усе, що треба знати про ці системи

Українці готуються до можливого блекауту, тому багато хто встановлює сонячні електростанції. Такі панелі розміщують навіть на багатоповерхівках у столиці та інших великих містах.
РБК-Україна (проект Styler) розпитала доктора технічних наук Максима Карпаша про те, що треба знати про сонячні електростанції та які є нюанси їх використання.
Залежно від типу роботи системи, СЕС поділяють на мережеві, автономні і гібридні. Кожен вид має свої переваги та недоліки.
Мережеві СЕС - найдешевші і найпопулярніші. Ця технологія одночасно використовує сонячну енергію та енергію від електромережі. Але вони не автономні, тому не можуть накопичувати електроенергію та не працюють, якщо основна мережа знеструмлена.
Перевагою таких СЕС є те, що вони дозволять зекономити на комунальних послугах і навіть трішки заробити, продаючи надлишок енергії за "зеленим" тарифом.
Така установка здатна живити будинок в день. А от вночі чи в похмуру погоду, коли нема сонця, енергія йде з мережі.
Автономні СЕС - дорогі і рідкісні. Вони можуть забезпечувати будинок енергією, не задіюючи електромережу. Їх вигідно використовувати, як резервне джерело енергії на випадок вимкнення мережі.
Такі установки здатні накопичувати енергію в акумуляторах, з неї вони живлять будинок вночі чи в погану погоду.
Гібридні СЕС - поєднують найкращі характеристики автономних та мережевих станцій. Вони підключені до мережі і вони мають акумулятори. Відповідно вони можуть надлишок енергії направляти на продаж по зеленому тарифу, а коли є перебої з електроенергією, то давати живлення з акумуляторів. Це доволі складна конструкція, яка коштує дорожче за інші види СЕС.
"Я сам власник домашньої СЕС від 2016 року і є експертом з цих питань. Якщо СЕС підключена за зеленим тарифом (під'єднана до мережі. - Ред.), то у вас не буде електрики в разі відключень так само як у всіх інших. Так побудовані домашні СЕС", - пояснює Карпаш.
За словами експерта, якщо СЕС гібридна або автономна, то вона може дещо забезпечувати електрикою домогосподарство, але взимку це дуже проблематично - генерація падає в кілька разів порівняно з літніми місяцями.
"Підводні камені - акумуляторні батареї (без них гібридну чи автономну станцію не збудуєш) розраховані на певну кількість циклів заряджання/розряджання. Дешевші версії - у межах 300-500 циклів, дуже дорогі - до 1000. Після цього їх треба буде замінювати, а це недешево", - зазначив Карпаш.
Ціни на СЕС залежать від виду, виробника та характеристик. В середньому на ринку ціни стартують від:
За підрахунками експертів така установка окупиться в середньому за 5-7 років. Також наголосимо, що зараз СЕС встановити стало значно дешевше, ніж це було кілька років тому.
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