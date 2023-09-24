Чи врятують сонячні панелі від блекауту? Технік розповів усе, що треба знати про ці системи

Які є види сонячних електростанцій

Залежно від типу роботи системи, СЕС поділяють на мережеві, автономні і гібридні. Кожен вид має свої переваги та недоліки.

Мережеві СЕС - найдешевші і найпопулярніші. Ця технологія одночасно використовує сонячну енергію та енергію від електромережі. Але вони не автономні, тому не можуть накопичувати електроенергію та не працюють, якщо основна мережа знеструмлена.

Перевагою таких СЕС є те, що вони дозволять зекономити на комунальних послугах і навіть трішки заробити, продаючи надлишок енергії за "зеленим" тарифом.

Така установка здатна живити будинок в день. А от вночі чи в похмуру погоду, коли нема сонця, енергія йде з мережі.

Автономні СЕС - дорогі і рідкісні. Вони можуть забезпечувати будинок енергією, не задіюючи електромережу. Їх вигідно використовувати, як резервне джерело енергії на випадок вимкнення мережі.

Такі установки здатні накопичувати енергію в акумуляторах, з неї вони живлять будинок вночі чи в погану погоду.

Гібридні СЕС - поєднують найкращі характеристики автономних та мережевих станцій. Вони підключені до мережі і вони мають акумулятори. Відповідно вони можуть надлишок енергії направляти на продаж по зеленому тарифу, а коли є перебої з електроенергією, то давати живлення з акумуляторів. Це доволі складна конструкція, яка коштує дорожче за інші види СЕС.

Чи забезпечить СЕС світлом взимку

"Я сам власник домашньої СЕС від 2016 року і є експертом з цих питань. Якщо СЕС підключена за зеленим тарифом (під'єднана до мережі. - Ред.), то у вас не буде електрики в разі відключень так само як у всіх інших. Так побудовані домашні СЕС", - пояснює Карпаш.

За словами експерта, якщо СЕС гібридна або автономна, то вона може дещо забезпечувати електрикою домогосподарство, але взимку це дуже проблематично - генерація падає в кілька разів порівняно з літніми місяцями.

"Підводні камені - акумуляторні батареї (без них гібридну чи автономну станцію не збудуєш) розраховані на певну кількість циклів заряджання/розряджання. Дешевші версії - у межах 300-500 циклів, дуже дорогі - до 1000. Після цього їх треба буде замінювати, а це недешево", - зазначив Карпаш.

Сонячні панелі на багатоповерхівці у Києві (фото: КМДА)

Скільки коштують сонячні панелі

Ціни на СЕС залежать від виду, виробника та характеристик. В середньому на ринку ціни стартують від:

мережева СЕС 5 кВт 1P - 204 530 грн

автономна СЕС 5 кВт - 213 250 грн

гібридна СЕС 5 кВт - 246 500 грн

За підрахунками експертів така установка окупиться в середньому за 5-7 років. Також наголосимо, що зараз СЕС встановити стало значно дешевше, ніж це було кілька років тому.

Ціни на СЕС (скриншот)