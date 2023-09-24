Спасут ли солнечные панели от блекаута? Техник рассказал все, что нужно знать об этих системах

Какие есть виды солнечных электростанций

В зависимости от типа работы системы СЭС разделяют на сетевые, автономные и гибридные. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Сетевые СЭС - самые дешевые и самые популярные. Эта технология одновременно использует солнечную энергию и электроэнергию из сети. Но они не автономны, поэтому не могут накапливать электроэнергию и не работают, если основная сеть отключена.

Преимуществом таких СЭС является то, что они позволят сэкономить на коммунальных услугах и даже немного заработать, продавая излишек энергии по "зеленому" тарифу.

Такая установка способна питать дом в день. А вот ночью или в пасмурную погоду, когда нет солнца, энергия идет из сети.

Автономные СЭС - дорогие и редкие. Они могут снабжать дом энергией, не задействуя электросеть. Их выгодно использовать, как резервный источник энергии на случай отключения сети.

Такие установки способны накапливать энергию в аккумуляторах, из нее они питают дом ночью или в плохую погоду.

Гибридные СЭС - сочетают лучшие характеристики автономных и сетевых станций. Они подключены к сети и имеют аккумуляторы. Соответственно, они могут излишек энергии направлять на продажу по зеленому тарифу, а когда есть перебои с электроэнергией, то давать питание с аккумуляторов. Это довольно сложная конструкция, которая стоит дороже других видов СЭС.

Обеспечит ли СЭС светом зимой

"Я сам владелец домашней СЭС от 2016 года и являюсь экспертом по этим вопросам. Если СЭС подключена по зеленому тарифу (подключена к сети. - Ред.) , то у вас не будет электричества в случае отключений так же как у всех остальных. Так построены домашние СЭС", - объясняет Карпаш.

По словам эксперта, если СЭС гибридная или автономная, то она может снабжать электричеством домохозяйство, но зимой это очень проблематично - генерация падает в несколько раз по сравнению с летними месяцами.

"Подводные камни - аккумуляторные батареи (без них гибридную или автономную станцию не построишь) рассчитаны на определенное количество циклов зарядки/разрядки. Более дешевые версии - в пределах 300-500 циклов, очень дорогие - до 1000. После этого их нужно будет менять, а это недешево", - отметил Карпаш.

Солнечные панели на многоэтажке в Киеве (фото: КГГА)

Сколько стоят солнечные панели

Цены на СЭС зависят от вида, производителя и характеристик. В среднем на рынке цены стартуют от:

сетевая СЭС 5 кВт 1P - 204 530 грн

автономная СЭС 5 кВт - 213 250 грн

гибридная СЭС 5 кВт - 246 500 грн

По подсчетам экспертов, такая установка окупится в среднем за 5-7 лет. Также подчеркнем, что сейчас установить СЭС стало значительно дешевле, чем это было несколько лет назад.

Цены на СЭС (скриншот)