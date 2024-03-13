Чи виконує держава зобов'язання перед ветеранами: відповідь українців шокує

Як держава захищає ветеранів війни й чи виконує зобов'язання перед ними - відповіли українці в межах 27-го загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати нещодавнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" розповідає, що думають наші співвітчизники про підтримку ветеранів в Україні.
Кількість українців, які вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, стрімко зменшується:
Водночас понад 60% українців дотримуються протилежної думки - впевнені в тому, що держава докладає недостатніх зусиль для підтримки ветеранів.
У результатах опитування уточнюється, що найчастіше негативної думки щодо виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються:
Водночас у порівнянні з попередніми опитуваннями, зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті:
Україну захищають найкращі (ілюстративне фото: Getty Images)
Згідно з результатами проведеного опитування, серед ризикових явищ, з якими можуть зіткнутися ветерани російсько-української війни після повернення зі служби, на перших місцях:
Крім того, українці вважають ймовірними проблеми ветеранів через:
Близько половини опитаних зауважили про ризик самогубств серед ветеранів.
Близько третини - про ризики порушення законів та участі у злочинності.
У порівнянні з опитуванням у вересні 2023 року зросла кількість тих, хто вбачає ризики всіх вищезазначених проблем.
Найгостріше наявність згаданих проблем відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року та воюють зараз.
27 загальнонаціональне опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві" було проведене соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства з питань ветеранів впродовж 2-5 березня 2024 року.
Аудиторія - населення України віком від 18 років і старше у всіх областях (крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).
Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.
Результати опитування - зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ветерани та їх сім'ї зможуть легше отримувати адміністративні послуги.
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