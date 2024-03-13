Ветерани та їх сім'ї зможуть легше отримувати адміністративні послуги

Центри надання адміністративних послуг стануть "єдиним вікном" для ветеранів та їх сімей. ЦНАПи надаватимуть ветеранам пакет послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що на урядової наради з питань ветеранської політики Мінветеранів представило шляхи інтеграції всіх можливих послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг. В уряді наголошують, що ЦНАПи є більш пристосованими до нових викликів.

Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин запроваджується підхід, який дасть можливість з одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів.

У Мінреінтеграції пояснили, що створення у ЦНАП "єдиного вікна" передбачатиме для ветеранів:

формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;

максимальну поінформованість про їхні можливості;

створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;

впровадження комплексного підходу - отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Ветерани в Україні

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.