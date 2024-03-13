Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами: ответ украинцев шокирует

Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами

Количество украинцев, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны, стремительно уменьшается:

в августе 2022 года таких людей было 69%.

в январе 2023 года – 53%

в сентябре 2023 года – 33%

в марте 2024 года – 25%

В то же время более 60% украинцев придерживаются противоположного мнения – уверены в том, что государство прилагает недостаточные усилия для поддержки ветеранов .

В результатах опроса уточняется, что чаще всего негативное мнение относительно выполнения обязательств государства перед ветеранами придерживаются:

жители западных регионов

те, кто имеет близких, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют

В то же время по сравнению с предыдущими опросами растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте:

55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год

70% украинцев среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года

Украину защищают лучшие (иллюстративное фото: Getty Images)

Какие вызовы ждут ветеранов в мирной жизни

Согласно результатам проведенного опроса, среди рисковых явлений, с которыми могут столкнуться ветераны российско-украинской войны по возвращении со службы, на первых местах :

психоэмоциональная нестабильность

проблемы с физическим здоровьем

трудности с получением медицинской помощи

отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью

проблемы с оформлением социальных льгот

Кроме того, украинцы считают вероятными проблемы ветеранов из-за :

конфликты в семье, на родине

отсутствие работы

непонимание общества

несоответствие военного опыта для гражданской жизни

злоупотребление алкоголем или наркотиками

Около половины опрошенных отметили риск самоубийств среди ветеранов.

Около трети – о рисках нарушения законов и участия в преступности.

По сравнению с опросом в сентябре 2023 года выросло количество тех, кто видит риски всех вышеперечисленных проблем.

Острое наличие упомянутых проблем испытывают близкие ветеранов, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас .

Что нужно знать о проведенном опросе

27 общенациональный опрос "Образ ветеранов в украинском обществе" был проведен социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по вопросам ветеранов на протяжении 2-5 марта 2024 года.

Аудитория - население Украины старше 18 лет и старше во всех областях (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера.

Результаты опроса – взвешенные с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.