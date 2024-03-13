Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами: ответ украинцев шокирует

Как государство защищает ветеранов войны и выполняет ли обязательства перед ними - ответили украинцы в рамках 27 общенационального опроса "Образ ветеранов в украинском обществе".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты недавнего опроса социологической группы "Рейтинг" рассказывает, что думают наши соотечественники о поддержке ветеранов в Украине.
Количество украинцев, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны, стремительно уменьшается:
В то же время более 60% украинцев придерживаются противоположного мнения – уверены в том, что государство прилагает недостаточные усилия для поддержки ветеранов .
В результатах опроса уточняется, что чаще всего негативное мнение относительно выполнения обязательств государства перед ветеранами придерживаются:
В то же время по сравнению с предыдущими опросами растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте:
Украину защищают лучшие (иллюстративное фото: Getty Images)
Согласно результатам проведенного опроса, среди рисковых явлений, с которыми могут столкнуться ветераны российско-украинской войны по возвращении со службы, на первых местах :
Кроме того, украинцы считают вероятными проблемы ветеранов из-за :
Около половины опрошенных отметили риск самоубийств среди ветеранов.
Около трети – о рисках нарушения законов и участия в преступности.
По сравнению с опросом в сентябре 2023 года выросло количество тех, кто видит риски всех вышеперечисленных проблем.
Острое наличие упомянутых проблем испытывают близкие ветеранов, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас .
27 общенациональный опрос "Образ ветеранов в украинском обществе" был проведен социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по вопросам ветеранов на протяжении 2-5 марта 2024 года.
Аудитория - население Украины старше 18 лет и старше во всех областях (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).
Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера.
Результаты опроса – взвешенные с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги .
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