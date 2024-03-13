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Чи виконує держава зобов'язання перед ветеранами: відповідь українців шокує

Середа 13 березня 2024 17:35
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Чи виконує держава зобов'язання перед ветеранами: відповідь українців шокує Державний захист ветеранів - необхідний (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Як держава захищає ветеранів війни й чи виконує зобов'язання перед ними - відповіли українці в межах 27-го загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати нещодавнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" розповідає, що думають наші співвітчизники про підтримку ветеранів в Україні.

Чи виконує держава зобов'язання перед ветеранами

Кількість українців, які вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, стрімко зменшується:

  • у серпні 2022 року таких людей було 69%
  • у січні 2023 року - 53%
  • у вересні 2023 року - 33%
  • у березні 2024 року - 25%

Водночас понад 60% українців дотримуються протилежної думки - впевнені в тому, що держава докладає недостатніх зусиль для підтримки ветеранів.

У результатах опитування уточнюється, що найчастіше негативної думки щодо виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються:

  • мешканці західних регіонів
  • ті, хто має близьких, які воювали з 2014 року та воюють зараз

Водночас у порівнянні з попередніми опитуваннями, зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті:

  • 55% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України з 2014 до 2021 року
  • 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року

Чи виконує держава зобов'язання перед ветеранами: відповідь українців шокує

Україну захищають найкращі (ілюстративне фото: Getty Images)

Які виклики чекають на ветеранів у мирному житті

Згідно з результатами проведеного опитування, серед ризикових явищ, з якими можуть зіткнутися ветерани російсько-української війни після повернення зі служби, на перших місцях:

  • психоемоційна нестабільність
  • проблеми з фізичним здоров'ям
  • труднощі з отриманням медичної допомоги
  • відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю
  • проблеми з оформленням соціальних пільг

Крім того, українці вважають ймовірними проблеми ветеранів через:

  • конфлікти у сім'ї, на батьківщині
  • відсутність роботи
  • нерозуміння суспільства
  • невідповідність військового досвіду для громадянського життя
  • зловживання алкоголем чи наркотиками

Близько половини опитаних зауважили про ризик самогубств серед ветеранів.

Близько третини - про ризики порушення законів та участі у злочинності.

У порівнянні з опитуванням у вересні 2023 року зросла кількість тих, хто вбачає ризики всіх вищезазначених проблем.

Найгостріше наявність згаданих проблем відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року та воюють зараз.

Що треба знати про проведене опитування

27 загальнонаціональне опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві" було проведене соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства з питань ветеранів впродовж 2-5 березня 2024 року.

Аудиторія - населення України віком від 18 років і старше у всіх областях (крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).

Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Результати опитування - зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ветерани та їх сім'ї зможуть легше отримувати адміністративні послуги.

Читайте також, як близькі можуть допомогти людині з ПТСР повернутись до нормального життя.

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