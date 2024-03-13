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Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами: ответ украинцев шокирует

Среда 13 марта 2024 17:35
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Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами: ответ украинцев шокирует Государственная защита ветеранов - необходима (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Как государство защищает ветеранов войны и выполняет ли обязательства перед ними - ответили украинцы в рамках 27 общенационального опроса "Образ ветеранов в украинском обществе".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты недавнего опроса социологической группы "Рейтинг" рассказывает, что думают наши соотечественники о поддержке ветеранов в Украине.

Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами

Количество украинцев, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны, стремительно уменьшается:

  • в августе 2022 года таких людей было 69%.
  • в январе 2023 года – 53%
  • в сентябре 2023 года – 33%
  • в марте 2024 года – 25%

В то же время более 60% украинцев придерживаются противоположного мнения – уверены в том, что государство прилагает недостаточные усилия для поддержки ветеранов .

В результатах опроса уточняется, что чаще всего негативное мнение относительно выполнения обязательств государства перед ветеранами придерживаются:

  • жители западных регионов
  • те, кто имеет близких, которые воевали с 2014 года и сейчас воюют

В то же время по сравнению с предыдущими опросами растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте:

  • 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год
  • 70% украинцев среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года

Выполняет ли государство обязательства перед ветеранами: ответ украинцев шокирует

Украину защищают лучшие (иллюстративное фото: Getty Images)

Какие вызовы ждут ветеранов в мирной жизни

Согласно результатам проведенного опроса, среди рисковых явлений, с которыми могут столкнуться ветераны российско-украинской войны по возвращении со службы, на первых местах :

  • психоэмоциональная нестабильность
  • проблемы с физическим здоровьем
  • трудности с получением медицинской помощи
  • отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью
  • проблемы с оформлением социальных льгот

Кроме того, украинцы считают вероятными проблемы ветеранов из-за :

  • конфликты в семье, на родине
  • отсутствие работы
  • непонимание общества
  • несоответствие военного опыта для гражданской жизни
  • злоупотребление алкоголем или наркотиками

Около половины опрошенных отметили риск самоубийств среди ветеранов.

Около трети – о рисках нарушения законов и участия в преступности.

По сравнению с опросом в сентябре 2023 года выросло количество тех, кто видит риски всех вышеперечисленных проблем.

Острое наличие упомянутых проблем испытывают близкие ветеранов, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас .

Что нужно знать о проведенном опросе

27 общенациональный опрос "Образ ветеранов в украинском обществе" был проведен социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по вопросам ветеранов на протяжении 2-5 марта 2024 года.

Аудитория - население Украины старше 18 лет и старше во всех областях (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера.

Результаты опроса – взвешенные с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги .

Читайте также, как близкие могут помочь человеку из ПТСР вернуться к нормальной жизни.

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