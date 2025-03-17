"Убивает" ли быстрая зарядка батарею вашего смартфона? Что говорят эксперты

Быстрая зарядка стала незаменимой функцией современных смартфонов, позволяя восполнить заряд всего за несколько минут. Однако многие пользователи беспокоятся, не сокращает ли она срок службы аккумулятора и не приводит ли к его преждевременному износу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag рассказывает, действительно ли быстрая зарядка вредна для аккумулятора и стоит ли ею пользоваться ежедневно.

Как работают аккумуляторы смартфонов

Батареи смартфонов, как и большинство литий-ионных аккумуляторов, состоят из двух слоев - литий-кобальтового оксида и графита. Когда ионы лития перемещаются из графитового слоя в слой литий-кобальтового оксида через электролитический раствор, высвобождаются электроны.

При зарядке батареи ионы возвращаются в обратном направлении и накапливаются, чтобы затем снова высвободиться, когда вы включаете и используете устройство.

Этот процесс выделяет тепло, которое вы можете ощущать на задней панели смартфона после долгой зарядки или интенсивного использования. А перегрев в долгосрочной перспективе может повредить батарею.

Однако современные литий-ионные аккумуляторы стали компактнее и эффективнее. Они выдерживают большее количество циклов зарядки - от разряда до полного заряда и обратно - прежде чем начнут терять свою емкость.

Почему батареи смартфонов теряют емкость со временем

С каждым циклом зарядки смартфон естественным образом изнашивается. Одна из причин - это электролитический раствор внутри батареи. Со временем содержащиеся в нем соли могут кристаллизоваться, образуя твердые отложения, которые мешают передаче ионов. Чем меньше ионов проходит через раствор, тем меньше электронов высвобождается, а значит, батарея не сможет отдавать столько же энергии, как в новом устройстве.

Этот процесс ускоряется при перегреве смартфона, например, при использовании быстрой зарядки, когда в батарею поступает слишком много энергии сразу. Но повреждение может произойти даже из-за нахождения телефона в жаркой среде, например, на приборной панели автомобиля в солнечный день.

Еще один фактор - перезарядка. Если в аккумулятор поступает больше энергии, чем он способен безопасно принять, слишком много ионов лития извлекается из его структуры, что приводит к необратимым изменениям. А вернуть литий обратно уже невозможно.

"Атомная структура материала буквально разрушается, если удалить весь литий… Это все равно что убрать опоры из-под пола здания", - объяснил исследователь систем хранения энергии Кент Гриффит из Кембриджского университета

Если правильно ухаживать за батареей, процесс деградации замедлится. Но в конечном итоге это ждет любой литий-ионный аккумулятор, каким бы бережным ни было его использование. В современных смартфонах можно проверить состояние батареи в настройках устройства.

Почему аккумуляторы телефонов со временем теряют зарядную емкость (фото: Samsung)

Как смартфоны снижают износ батареи

В ранние годы быстрой зарядки аккумуляторы сильно нагревались во время зарядки. Смартфоны тогда не имели эффективных систем отвода тепла от батареи, из-за чего они чаще перегревались. Современные устройства лучше справляются с вентиляцией и больше не сталкиваются с этой проблемой.

Сегодня в них используются передовые технологии для управления теплом и контроля подачи энергии во время зарядки. Например, в современных смартфонах есть теплоотводные пластины, термозащитные слои и даже охлаждающие трубки, которые отводят тепло от аккумулятора.

Кроме того, большинство телефонов автоматически прекращают подачу энергии, когда батарея полностью заряжена, даже если устройство остается подключенным к сети. Некоторые смартфоны также адаптируют процесс зарядки к вашему расписанию - например, удерживая уровень заряда на безопасном уровне и доводя его до 100% только за час до пробуждения.

Многоступенчатая зарядка позволяет ускоренной зарядке происходить поэтапно. Когда заряд батареи на минимуме, в нее подается больше мощности, так как аккумулятор в этом состоянии способен усваивать энергию быстрее. Однако по мере приближения к 100% скорость зарядки замедляется. Иными словами, ваш телефон не заряжается на полной мощности (например, 80 Вт) на всем протяжении процесса. Именно поэтому современные смартфоны можно безопасно заряжать ночью без риска перегрева или возгорания.

Некоторые игровые смартфоны оснащены встроенными вентиляторами для охлаждения, чтобы поддерживать низкие температуры аккумулятора. А такие компании, как Xiaomi, используют технологию разделения батареи на несколько ячеек, что позволяет снизить нагрузку на каждую из них и достичь высокой скорости зарядки без, как заявляют производители, негативного влияния на батарею.

iPhone от Apple имеет настройки оптимизации батареи (фото: Apple)

Стоит ли использовать быструю зарядку?

Так действительно ли быстрая зарядка вредна для смартфона? И да, и нет. Она может негативно сказываться на батарее, особенно если используется слишком часто и в течение длительного времени на высокой мощности. Однако современные устройства оснащены интеллектуальными системами управления зарядкой, которые минимизируют потенциальный ущерб.

Тем не менее, как отмечает популярный техноблогер Marques Brownlee, многие из этих технологий слишком новы, и пока нет достаточного количества долгосрочных данных, подтверждающих их эффективность. Поэтому вопрос остается открытым, и полностью полагаться на заявления производителей не стоит.

Вас может заинтересовать: