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Чи варто зранку вимикати будильник і досипати: пояснення лікаря

Чи варто вимикати будильник, щоб ще поспати (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зранку, коли дзвонить будильник, дуже хочеться натиснути на кнопку та перевести його ще на 10-15 хвилин і доспати, додивитися сон чи просто ще трошки подрімати під теплою ковдрою. Але цього робити не варто.

Чому зранку не потрібно вимикати будильник, щоб доспати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Чи варто переводити будильник

За словами фахівця, коли дзвонить будильник і ви робите якісь рухи, щоб його виключити - ви вже увімкнули свій організм, почали працювати певні гормони.

"Не варто вимикати, бо він вас уже розбудив. Вже пішов адреналін, кортизол, серце почало битися сильніше, тиск піднявся. Ви вимкнули та лежите чи 5 чи 10 хвилин, чи півгодини, в думках уже готуєтеся, все прокручується в голові й користі не буде", - каже лікар.

А якщо вимикати на автоматі

Якщо це робити на автоматі, пробудження йде від сигналу все одно, треба ставити його в інший кінець кімнати й поки ви дійдете, то той сон пройде, або щоб поступово будильник збільшував гучність за хвилину.

Також можна придбати недорогий фітнес-браслет, який відстежує фази сну. Це дозволить налаштувати будильник так, щоб прокидатися в неглибокій фазі сну.

Якщо хтось з домашніх встає раніше, попросіть відкривати вам вікно - холодне повітря бадьорить.

"Виробіть внутрішній будильник, вставайте в один і той самий час, і тоді будете за 5 хвилин прокидатися автоматом. Не забудьте зранку обійняти рідних та сказати, як їх цінуєте", - додав Юрій Габорець.

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