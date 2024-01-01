Чи можна вмикати кондиціонер під час вітру чи дощу? Відповідь може здивувати
Сучасне життя без кондиціонерів для декого може видаватися нереальним. Вони оточують нас скрізь - в офісах, у квартирах, навіть у транспорті... Проте не всі знають, як правильно користуватися кондиціонерами. Коли вмикати їх можна, а за яких обставин - не варто.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна вмикати кондиціонер, коли надворі - дуже сильний вітер і негода.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vencon, Eco Climat, Rivne-Cond.
Чи можна вмикати кондиціонер взимку
Сьогодні більшість представлених на ринку кліматичної техніки кондиціонерів поєднують у собі функції опалення й кондиціонування приміщення. Вони можуть експлуатуватися у так званому реверсному режимі.
При цьому діапазон робочих температур у більшості з них розширений до -5 градусів за Цельсієм.
Отже, вмикати кондиціонер взимку - можна, проте не в сильні морози.
Користуватись кондиціонером потрібно з розумом (ілюстративне фото: Freepik)
Як працює кондиціонер у холоди
Експерти зазначають, що ефективність роботи таких моделей кондиціонерів (особливо при переході через позначку в 0 градусів за Цельсієм) починає різко знижуватися.
У них загустіває масло і виникає небезпека замерзання конденсату.
Для стабільної роботи цих агрегатів може знадобитися монтаж зимового комплекту кондиціонерів, здатного розширити температурний діапазон до -15 градусів за Цельсієм. Для цього в агрегат додатково вбудовується три додаткових пристрої:
- сповільнювач (знижує швидкість вентилятора)
- нагрівач картера (підігріває накопичене в картері масло, розріджуючи його і доводячи до консистенції, що дозволяє ефективно проводити мастило)
- підігрів дренажу (запобігає замерзанню конденсату, який відводиться безпосередньо назовні)
До холодів слід підготуватись заздалегідь (ілюстративне фото: Freepik)
Чи страшні кондиціонеру гроза і сильний вітер
Кондиціонер не боїться крапель води, тому в дощ його вмикати можна.
Та ж ситуація і з грозою чи сильним вітром - вони не пошкодять пристрій, хоча дехто побоюється, що в будинок може влучити блискавка і більшість увімкнених пристроїв буде пошкоджена. Така ситуація рідкісна, проте все ж можлива.
Якщо ви переймаєтесь цим питанням, вимкнути кондиціонер під час негоди можна, але робити це слід якомога швидше (на початку грози) - щоб запобігти ризику ураження струмом (особливо якщо кондиціонер - не занадто якісний).
Крім того, при довгому користуванні кондиціонером важливо звертати увагу на зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.
Про захист зовнішнього блоку (за бажання) подбати радять наперед, адже сильний і великий за розмірами град дійсно може фізично пошкодити зовнішню частину пристрою.
Захистити пристрій від граду чи бурульок можуть спеціальні насадки (сітки), чи металеві піддашки.
Кондиціонери бувають різними (ілюстративне фото: Freepik)
Основні поради щодо користування кондиціонером
Для правильного функціонування та нормальної роботи кондиціонера, варто пам'ятати про загальні правила експлуатації спліт-систем:
- монтаж кондиціонера має бути виконаним правильно (з урахуванням усіх вимог)
- повітря, що виходить із пристрою, має циркулювати (перед приладом не повинні височіти шафи чи інші меблі)
- усі вікна повинні бути закриті (під час роботи приладу)
- внутрішній блок системи має бути захищений від перегрівання
- зовнішній блок має бути захищений від пошкоджень
- використання кондиціонера має здійснюватися згідно з правилами експлуатації
- обслуговувати прилад і чистити його потрібно регулярно (сервісне обслуговування кліматичної техніки радять здійснювати 1-2 рази на рік, а чистити повітряний фільтр - щомісяця)
- перед настанням сильних морозів агрегат необхідно "законсервувати", або ж обладнати "зимовим комплектом"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не хворіти з кондиціонером у машині, офісі чи оселі.
Читайте також, як захистити побутові прилади під час віялових відключень.