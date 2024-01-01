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Чи можна вмикати кондиціонер під час вітру чи дощу? Відповідь може здивувати

Понеділок 01 січня 2024 22:20
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Чи можна вмикати кондиціонер під час вітру чи дощу? Відповідь може здивувати Вмикати кондиціонер варто не завжди (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Сучасне життя без кондиціонерів для декого може видаватися нереальним. Вони оточують нас скрізь - в офісах, у квартирах, навіть у транспорті... Проте не всі знають, як правильно користуватися кондиціонерами. Коли вмикати їх можна, а за яких обставин - не варто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна вмикати кондиціонер, коли надворі - дуже сильний вітер і негода.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vencon, Eco Climat, Rivne-Cond.

Чи можна вмикати кондиціонер взимку

Сьогодні більшість представлених на ринку кліматичної техніки кондиціонерів поєднують у собі функції опалення й кондиціонування приміщення. Вони можуть експлуатуватися у так званому реверсному режимі.

При цьому діапазон робочих температур у більшості з них розширений до -5 градусів за Цельсієм.

Отже, вмикати кондиціонер взимку - можна, проте не в сильні морози.

Темноволосая женщина работает кондиционер в комнате

Користуватись кондиціонером потрібно з розумом (ілюстративне фото: Freepik)

Як працює кондиціонер у холоди

Експерти зазначають, що ефективність роботи таких моделей кондиціонерів (особливо при переході через позначку в 0 градусів за Цельсієм) починає різко знижуватися.

У них загустіває масло і виникає небезпека замерзання конденсату.

Для стабільної роботи цих агрегатів може знадобитися монтаж зимового комплекту кондиціонерів, здатного розширити температурний діапазон до -15 градусів за Цельсієм. Для цього в агрегат додатково вбудовується три додаткових пристрої:

  • сповільнювач (знижує швидкість вентилятора)
  • нагрівач картера (підігріває накопичене в картері масло, розріджуючи його і доводячи до консистенції, що дозволяє ефективно проводити мастило)
  • підігрів дренажу (запобігає замерзанню конденсату, який відводиться безпосередньо назовні)

Техник hvac работает над конденсаторной частью для конденсаторной установки. мужчина-рабочий или ремонтник в униформе ремонтирует и регулирует систему кондиционирования, диагностирует и ищет технические проблемы.

До холодів слід підготуватись заздалегідь (ілюстративне фото: Freepik)

Чи страшні кондиціонеру гроза і сильний вітер

Кондиціонер не боїться крапель води, тому в дощ його вмикати можна.

Та ж ситуація і з грозою чи сильним вітром - вони не пошкодять пристрій, хоча дехто побоюється, що в будинок може влучити блискавка і більшість увімкнених пристроїв буде пошкоджена. Така ситуація рідкісна, проте все ж можлива.

Якщо ви переймаєтесь цим питанням, вимкнути кондиціонер під час негоди можна, але робити це слід якомога швидше (на початку грози) - щоб запобігти ризику ураження струмом (особливо якщо кондиціонер - не занадто якісний).

Крім того, при довгому користуванні кондиціонером важливо звертати увагу на зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.

Про захист зовнішнього блоку (за бажання) подбати радять наперед, адже сильний і великий за розмірами град дійсно може фізично пошкодити зовнішню частину пристрою.

Захистити пристрій від граду чи бурульок можуть спеціальні насадки (сітки), чи металеві піддашки.

Крупным планом на тепловой насос за пределами дома

Кондиціонери бувають різними (ілюстративне фото: Freepik)

Основні поради щодо користування кондиціонером

Для правильного функціонування та нормальної роботи кондиціонера, варто пам'ятати про загальні правила експлуатації спліт-систем:

  • монтаж кондиціонера має бути виконаним правильно (з урахуванням усіх вимог)
  • повітря, що виходить із пристрою, має циркулювати (перед приладом не повинні височіти шафи чи інші меблі)
  • усі вікна повинні бути закриті (під час роботи приладу)
  • внутрішній блок системи має бути захищений від перегрівання
  • зовнішній блок має бути захищений від пошкоджень
  • використання кондиціонера має здійснюватися згідно з правилами експлуатації
  • обслуговувати прилад і чистити його потрібно регулярно (сервісне обслуговування кліматичної техніки радять здійснювати 1-2 рази на рік, а чистити повітряний фільтр - щомісяця)
  • перед настанням сильних морозів агрегат необхідно "законсервувати", або ж обладнати "зимовим комплектом"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не хворіти з кондиціонером у машині, офісі чи оселі.

Читайте також, як захистити побутові прилади під час віялових відключень.

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