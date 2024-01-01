Чи можна вмикати кондиціонер під час вітру чи дощу? Відповідь може здивувати

Сучасне життя без кондиціонерів для декого може видаватися нереальним. Вони оточують нас скрізь - в офісах, у квартирах, навіть у транспорті... Проте не всі знають, як правильно користуватися кондиціонерами. Коли вмикати їх можна, а за яких обставин - не варто.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vencon, Eco Climat, Rivne-Cond.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна вмикати кондиціонер, коли надворі - дуже сильний вітер і негода.

Чи можна вмикати кондиціонер взимку

Сьогодні більшість представлених на ринку кліматичної техніки кондиціонерів поєднують у собі функції опалення й кондиціонування приміщення. Вони можуть експлуатуватися у так званому реверсному режимі.

При цьому діапазон робочих температур у більшості з них розширений до -5 градусів за Цельсієм.

Отже, вмикати кондиціонер взимку - можна, проте не в сильні морози.

Користуватись кондиціонером потрібно з розумом (ілюстративне фото: Freepik)

Як працює кондиціонер у холоди

Експерти зазначають, що ефективність роботи таких моделей кондиціонерів (особливо при переході через позначку в 0 градусів за Цельсієм) починає різко знижуватися.

У них загустіває масло і виникає небезпека замерзання конденсату.

Для стабільної роботи цих агрегатів може знадобитися монтаж зимового комплекту кондиціонерів, здатного розширити температурний діапазон до -15 градусів за Цельсієм. Для цього в агрегат додатково вбудовується три додаткових пристрої:

сповільнювач (знижує швидкість вентилятора)

нагрівач картера (підігріває накопичене в картері масло, розріджуючи його і доводячи до консистенції, що дозволяє ефективно проводити мастило)

підігрів дренажу (запобігає замерзанню конденсату, який відводиться безпосередньо назовні)

До холодів слід підготуватись заздалегідь (ілюстративне фото: Freepik)

Чи страшні кондиціонеру гроза і сильний вітер

Кондиціонер не боїться крапель води, тому в дощ його вмикати можна.

Та ж ситуація і з грозою чи сильним вітром - вони не пошкодять пристрій, хоча дехто побоюється, що в будинок може влучити блискавка і більшість увімкнених пристроїв буде пошкоджена. Така ситуація рідкісна, проте все ж можлива.

Якщо ви переймаєтесь цим питанням, вимкнути кондиціонер під час негоди можна, але робити це слід якомога швидше (на початку грози) - щоб запобігти ризику ураження струмом (особливо якщо кондиціонер - не занадто якісний).

Крім того, при довгому користуванні кондиціонером важливо звертати увагу на зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.

Про захист зовнішнього блоку (за бажання) подбати радять наперед, адже сильний і великий за розмірами град дійсно може фізично пошкодити зовнішню частину пристрою.

Захистити пристрій від граду чи бурульок можуть спеціальні насадки (сітки), чи металеві піддашки.

Кондиціонери бувають різними (ілюстративне фото: Freepik)

Основні поради щодо користування кондиціонером

Для правильного функціонування та нормальної роботи кондиціонера, варто пам'ятати про загальні правила експлуатації спліт-систем: