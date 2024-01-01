Можно ли включать кондиционер во время ветра или дождя? Ответ может удивить

Современная жизнь без кондиционеров некоторым может казаться нереальной. Они окружают нас везде - в офисах, в квартирах, даже в транспорте... Однако не все знают, как правильно пользоваться кондиционерами. Когда включать их можно, а при каких обстоятельствах - не стоит.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли включать кондиционер, когда на улице - очень сильный ветер и непогода.

Можно ли включать кондиционер зимой

Сегодня большинство представленных на рынке климатической техники кондиционеров сочетают в себе функции отопления и кондиционирования. Они могут использоваться в так называемом реверсном режиме.

При этом диапазон рабочих температур у большинства из них расширен до -5 градусов по Цельсию.

Итак, включать кондиционер зимой - можно, однако не в сильные морозы.

Пользоваться кондиционером нужно с умом (иллюстративное фото: Freepik)

Как работает кондиционер в холода

Эксперты отмечают, что эффективность работы таких моделей кондиционеров (особенно при переходе через отметку в 0 градусов Цельсия) начинает резко снижаться.

В них загустевает масло и возникает опасность замерзания конденсата.

Для стабильной работы этих агрегатов может потребоваться установка "зимнего комплекта" кондиционеров, способного расширить температурный диапазон до -15 градусов по Цельсию. Для этого в агрегат дополнительно встраивается три дополнительных устройства:

замедлитель (снижает скорость вентилятора)

нагреватель картера (подогревает накопленное в картере масло, разжижая его и доводя до консистенции, которая позволяет эффективно производить смазку)

подогрев дренажа (предотвращает замерзание конденсата, отводимого непосредственно наружу)

К холодам следует подготовиться заранее (иллюстративное фото: Freepik)

Страшны ли кондиционеру гроза и сильный ветер

Кондиционер не боится капель воды, потому в дождь его включать можно.

Та же ситуация и с грозой или сильным ветром - они не повредят устройство, хотя некоторые опасаются, что в дом может попасть молния и большинство включенных устройств будет повреждено. Такая ситуация редкая, но все же возможна.

Если вы тревожитесь этим вопросом, выключить кондиционер во время непогоды можно, но делать это следует как можно быстрее (в начале грозы) - чтобы предотвратить риск поражения током (особенно если кондиционер - не слишком качественный).

Кроме того, при длительном пользовании кондиционером важно обращать внимание на внешний блок, который то и дело подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий, представленных дождями, грозой и сильным снегом.

О защите внешнего блока (при желании) позаботиться советуют заранее, ведь сильный и большой по размерам град действительно может физически повредить внешнюю часть устройства.

Защитить устройство от града или сосулек могут специальные насадки (сетки) или металлические навесы.

Кондиционеры бывают разными (иллюстративное фото: Freepik)

Основные советы по использованию кондиционеров

Для правильного функционирования и нормальной работы кондиционера следует помнить об общих правилах эксплуатации сплит-систем: