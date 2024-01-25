"Чи варто вкладатись в "разрушку". Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українці

Що кажуть цинічні росіяни на відео

За словами ведучої, в Маріуполі розбиті будинки стоять поряд з "новенькими и восстановленными".

"Рынок недвижимости очень нестандартный", - говорить вона.

В сюжеті росіяни розповідають, що жителі, тобто українці, не повертаються у розтрощені квартири, бо "їм важко".

Так виглядають квартири українців в Маріуполі, які виставлені на продаж (Скриншот)

Також на кадрах можна побачити ріелтора, який показує напівзнищені квартири в Маріуполі та озвучує ціни на них. Росіяни стверджують, що в окуповане ними місто вже починає "заходити бізнес".

На кадрах ріелтор Тетяна на повному серйозі показує житло, де колись жили українці...

"Квартира требует вложений, так как дом пострадал очень после боевых действий", - каже ріелтор.

Зазначимо, що з вікна квартири можна побачити повністю знищений та обгорілий будинок. Світла у житлі немає. Окупанти називають таке житло терміном "разрушка"...