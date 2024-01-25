"Чи варто вкладатись в "разрушку". Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українці

У Маріуполі росіяни рекламують та виставляють на продаж квартири, де ще нещодавно жили українці. Рівень цинізму громадян РФ зашкалює, адже їх не бентежить те, що в житлі залишилися особисті речі власників та зламані життя хазяїв.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на літнє відео, яке виклали у TikTok.
За словами ведучої, в Маріуполі розбиті будинки стоять поряд з "новенькими и восстановленными".
"Рынок недвижимости очень нестандартный", - говорить вона.
В сюжеті росіяни розповідають, що жителі, тобто українці, не повертаються у розтрощені квартири, бо "їм важко".
Також на кадрах можна побачити ріелтора, який показує напівзнищені квартири в Маріуполі та озвучує ціни на них. Росіяни стверджують, що в окуповане ними місто вже починає "заходити бізнес".
"Квартира требует вложений, так как дом пострадал очень после боевых действий", - каже ріелтор.
Зазначимо, що з вікна квартири можна побачити повністю знищений та обгорілий будинок. Світла у житлі немає. Окупанти називають таке житло терміном "разрушка"...
@mirnyieeee
Шок-цены на квартиры в Мариуполе. Ипотека, новостройки и восстановлениеoriginal sound - МИРНЫЕ - МИРНЫЕ
Як ми раніше писали, породілля з пологового у Маріуполі, фото з якою облетіло увесь світ, публічно підтримала Путіна.
Раніше ми вже розповідали, що українська журналістка випустила книгу про Маріуполь.