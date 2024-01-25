"Стоит ли вкладываться в "разрушку". Россияне в Мариуполе рекламируют квартиры, в которых жили украинцы

В Мариуполе россияне рекламируют и выставляют на продажу квартиры, где недавно жили украинцы. Уровень цинизма граждан РФ зашкаливает, ведь их не смущает то, что в жилье остались личные вещи владельцев и сломанные жизни хозяев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на летнее видео, выложенное в TikTok.
По словам ведущей, в Мариуполе разбитые дома стоят рядом с "новенькими и восстановленными".
"Рынок недвижимости очень нестандартный", - говорит она.
В сюжете россияне рассказывают, что жители, то есть украинцы, не возвращаются в разбитые квартиры, потому что "им тяжело".
Также на кадрах можно увидеть риелтора, показывающего полууничтоженные квартиры в Мариуполе и озвучивающего цены на них. Россияне утверждают, что в оккупированный ими город уже начинает "заходить бизнес".
"Квартира требует вложений, так как дом пострадал очень после боевых действий", - говорит риэлтор.
Из окна квартиры можно увидеть полностью уничтоженный и обгоревший дом. Света в жилье нет. Оккупанты называют такое жилье термином "разрушка"...
@mirnyieeee
Шок-цены на квартиры в Мариуполе. Ипотека, новостройки и восстановление original sound - МИРНЫЕ - МИРНЫЕ
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