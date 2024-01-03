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Чи варто українцям платили пенсійні внески у Великій Британії

Чи потрібно українцям платити пенсійні внески у Британії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

З початку повномасштабної війни у Британію виїхала велика кількість українців різного віку і деяким з них варто платити пенсійні внески. Та чи потрібно воно українцям насправді.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Чи потрібно українцям платити пенсійні внески у Великій Британії

Мова йде про приватну пенсію і про те, навіщо потрібно її платити, якщо ви плануєте незабаром поїхати з Британії. 

Насправді це неправильне бачення. Приватну пенсію потрібно розглядати не територіально, тобто з прив’язкою саме до Британії, а розглянути з того боку, чи потрібна вона вам взагалі з 55 років, де б ви не жили. 

По-перше, потрібно врахувати що та сума, яку працівник відраховує на пенсію, не обкладається податком, до тієї суми зверху додає ще гроші роботодавець і це різний відсоток. Він може сягати і 5 і 7 відсотків. Тобто, зрештою накопичується набагато більша сума, ніж ви отримали просто на руки, як зарплатню та ще й після сплати податку. 

Також варто зрозуміти, що ці гроші інвестуються і заробляються відсотки зверху. Що ж ними станеться, якщо ви прийняли рішення покинути Велику Британію? Ці гроші просто переводяться на приватний пенсійний рахунок і ви зможете продовжити їх інвестувати. Це називається Sipp. 

Гроші з приватної пенсії можна почати отримувати з 55 років. Якщо раптом ви помираєте, то ваші діти чи найближчі родичі успадковують всю суму. 

Тому тут питання не те, чи покинете ви Британію, а те, чи замислювалися ви, як будете жити на пенсії в Україні, враховуючи розмір державної пенсії та мінімальний стаж у 35 років. Приватна пенсія - це досить непогана альтернатива.

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