Чи варто українцям платили пенсійні внески у Великій Британії

Чи потрібно українцям платити пенсійні внески у Великій Британії

Мова йде про приватну пенсію і про те, навіщо потрібно її платити, якщо ви плануєте незабаром поїхати з Британії.

Насправді це неправильне бачення. Приватну пенсію потрібно розглядати не територіально, тобто з прив’язкою саме до Британії, а розглянути з того боку, чи потрібна вона вам взагалі з 55 років, де б ви не жили.

По-перше, потрібно врахувати що та сума, яку працівник відраховує на пенсію, не обкладається податком, до тієї суми зверху додає ще гроші роботодавець і це різний відсоток. Він може сягати і 5 і 7 відсотків. Тобто, зрештою накопичується набагато більша сума, ніж ви отримали просто на руки, як зарплатню та ще й після сплати податку.

Також варто зрозуміти, що ці гроші інвестуються і заробляються відсотки зверху. Що ж ними станеться, якщо ви прийняли рішення покинути Велику Британію? Ці гроші просто переводяться на приватний пенсійний рахунок і ви зможете продовжити їх інвестувати. Це називається Sipp.

Гроші з приватної пенсії можна почати отримувати з 55 років. Якщо раптом ви помираєте, то ваші діти чи найближчі родичі успадковують всю суму.

Тому тут питання не те, чи покинете ви Британію, а те, чи замислювалися ви, як будете жити на пенсії в Україні, враховуючи розмір державної пенсії та мінімальний стаж у 35 років. Приватна пенсія - це досить непогана альтернатива.