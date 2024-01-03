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Стоит ли украинцам платить пенсионные взносы в Великобритании

Нужно ли украинцам платить пенсионные взносы в Британии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

С начала полномасштабной войны в Британию уехало большое количество украинцев всех возрастов и некоторым из них стоит платить пенсионные взносы. Но нужно ли оно украинцам на самом деле.

Об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Нужно ли украинцам платить пенсионные взносы в Великобритании

Речь идет о частной пенсии и о том, зачем нужно ее платить, если вы планируете вскоре уехать из Британии.

На самом деле, это неправильное видение. Частную пенсию нужно рассматривать не территориально, то есть с привязкой именно к Британии, а рассмотреть с той стороны, нужна ли она вам вообще с 55 лет, где бы вы ни жили.

Во-первых, нужно учесть, что та сумма, которую работник отчисляет на пенсию, не облагается налогом, к той сумме сверху добавляет еще деньги работодатель и это разный процент. Он может достигать и 5 и 7 процентов. То есть, в конце концов, накапливается гораздо большая сумма, чем вы получили прямо на руки, как зарплату, да еще после уплаты налога.

Также следует понять, что эти деньги инвестируются и зарабатываются проценты сверху. Что же ими произойдет, если вы приняли решение покинуть Великобританию? Эти деньги просто переводятся на приватный пенсионный счет и вы сможете продолжить их инвестировать. Это называется Sipp.

Деньги по частной пенсии можно начать получать с 55 лет. Если вдруг вы умираете, то ваши дети или самые близкие родственники наследуют всю сумму.

Поэтому здесь вопрос не то, покинете ли вы Британию, а то, задумывались ли вы, как будете жить на пенсии в Украине, учитывая размер государственной пенсии и минимальный стаж в 35 лет. Частная пенсия - это довольно неплохая альтернатива.

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ВеликобританияПенсии