Чи треба повторно платити за проїзд через зупинку транспорту під час тривоги: важливе пояснення

Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці під час оголошення повітряної тривоги везтиме пасажирів до найближчого укриття. Раніше у таких випадках рух автобусів, трамваїв та тролейбусів зупиняли.

Чи треба другий раз платити за проїзд під час зупинки транспорту, пояснили у КМДА .

Чи потрібно сплачувати повторно за проїзд

Вдруге сплачувати за проїзд у громадському транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому самому маршруті за вже сплаченими квитками протягом години.

Також зазначається, що трамваї під час повітряної тривоги везтимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме 10 хвилин, а тоді відправиться за маршрутом. Пасажири, які вже оплатили проїзд, другий раз не будуть купувати квитки.

Як курсуватиме транспорт під час тривог із 22 травня

17 травня Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що у разі оголошення тривоги наземний транспорт міста має довезти пасажирів до найближчого укриття для населення, розташованого за маршрутом руху.

Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, ​​підземний перехід, укриття у будинках тощо.

Додамо, що міська патрульна поліція контролюватиме зупинку громадського транспорту під час тривог.

Нагадаємо, що кияни 19 січня створили петицію із проханням скасувати зупинку наземного транспорту під час повітряної тривоги. 11 березня цей запит набрав необхідну кількість голосів для розгляду, але поки що результатів немає.

Повторно за проїзд у громадському транспорті через зупинку руху під час тривоги не треба платити (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)