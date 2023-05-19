Нужно ли повторно платить за проезд из-за остановки транспорта во время тревоги: важное объяснение
С 22 мая наземный общественный транспорт столицы во время объявления воздушной тревоги будет везти пассажиров в ближайшее укрытие. Ранее в таких случаях движение автобусов, трамваев и троллейбусов останавливали.
Нужно ли второй раз платить за проезд во время остановки транспорта, объяснили в КГГА .
Нужно ли оплачивать повторно за проезд
Второй раз платить за проезд в общественном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным билетам в течение часа.
Также отмечается, что трамваи во время воздушной тревоги будут везти пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы - до ближайшей остановки или расширение проезжей части - "карманы".
После отбоя тревоги водитель будет ждать 10 минут, а затем отправится по маршруту. Пассажиры, уже оплатившие проезд, второй раз не будут покупать билеты.
Как будет курсировать транспорт во время тревог с 22 мая
17 мая Совет обороны Киева принял решение о том, что в случае объявления тревоги наземный транспорт города должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.
Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.
Добавим, что городская патрульная полиция будет контролировать остановку общественного транспорта во время тревог.
Напомним, что киевляне 19 января создали петицию с просьбой отменить остановку наземного транспорта во время воздушной тревоги. 11 марта этот запрос набрал необходимое количество голосов для рассмотрения, но пока результатов нет.
Повторно за проезд в общественном транспорте из-за остановки движения во время тревоги не нужно платить (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Ранее мы говорили о том, что в столичных маршрутках будут тестировать электронный билет.
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