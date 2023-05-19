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Нужно ли повторно платить за проезд из-за остановки транспорта во время тревоги: важное объяснение

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Киев, Пятница 19 мая 2023 14:55
Нужно ли повторно платить за проезд из-за остановки транспорта во время тревоги: важное объяснение Придется ли пассажирам платить дважды (фото: РБК Украина, Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

С 22 мая наземный общественный транспорт столицы во время объявления воздушной тревоги будет везти пассажиров в ближайшее укрытие. Ранее в таких случаях движение автобусов, трамваев и троллейбусов останавливали.

Нужно ли второй раз платить за проезд во время остановки транспорта, объяснили в КГГА .

Нужно ли оплачивать повторно за проезд

Второй раз платить за проезд в общественном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным билетам в течение часа.

Также отмечается, что трамваи во время воздушной тревоги будут везти пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы - до ближайшей остановки или расширение проезжей части - "карманы".

После отбоя тревоги водитель будет ждать 10 минут, а затем отправится по маршруту. Пассажиры, уже оплатившие проезд, второй раз не будут покупать билеты.

Как будет курсировать транспорт во время тревог с 22 мая

17 мая Совет обороны Киева принял решение о том, что в случае объявления тревоги наземный транспорт города должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.

Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, ​​подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Добавим, что городская патрульная полиция будет контролировать остановку общественного транспорта во время тревог.

Напомним, что киевляне 19 января создали петицию с просьбой отменить остановку наземного транспорта во время воздушной тревоги. 11 марта этот запрос набрал необходимое количество голосов для рассмотрения, но пока результатов нет.

Нужно ли повторно платить за проезд из-за остановки транспорта во время тревоги: важное объяснениеПовторно за проезд в общественном транспорте из-за остановки движения во время тревоги не нужно платить (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Ранее мы говорили о том, что в столичных маршрутках будут тестировать электронный билет.

Читайте также, что новый необычный тип билета на общественный транспорт может появиться в Киеве.

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Киев воздушная тревога