Чи треба платити за аналізи, призначені лікарем. Українцям спростували міф

Що важливо знати про аналізи

Важливо знати, що обстеження призначає лікар - сімейний або лікуючий, він і створює електронне направлення.

Аналізи, потрібні для діагностики й визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій.

Пацієнти мають право безоплатно отримати всі призначені аналізи, на які є направлення лікаря.

Якщо пацієнти перебувають у стаціонарі, направлення не потрібно, а призначені обстеження безоплатні.

Окремого пакету “Аналізи” немає.

Майже кожним пакетом передбачено певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Щоб трохи розібратись і щоб медпрацівники не говорили, що це лише платно, радимо відкрити сайт НСЗУ та переглянути аналізи за пакетом, який цікавить: (розділ “Контрактування/Контрактування 2024/Вимоги ПМГ 2024”).

Також вам варто знати, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.