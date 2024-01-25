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Нужно ли платить за анализы, назначенные лечащим врачом. Украинцам опровергли миф

Фото: Нужно ли платить за анализы (facebook.com/eurasianbank)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы думают, что за назначенные анализы семейным врачом, нужно платить из собственного кармана. Это совсем не так.

Об одном из главных мифов рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что важно знать об анализах

Важно знать, что обследование назначает врач - семейный или лечащий, он и создает электронное направление.

Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются Программой медицинских гарантий.

Пациенты имеют право бесплатно получить все назначенные анализы, на которые есть направление врача.

Если пациенты находятся в стационаре, направление не требуется, а назначенные обследования бесплатны.

Отдельного пакета "Анализы" нет.

Почти каждый пакет предусмотрен определенный перечень лабораторных обследований – в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.

Чтобы немного разобраться и чтобы медработники не говорили, что это только платно, советуем открыть сайт НСЗУ и просмотреть анализы по интересующему пакету (раздел “Контрактирование/Контрактирование 2024/Требования ПМГ 2024”).

Также вам следует знать, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.

 

Как мы ранее писали, врач назвала симптомы очень заразного вируса , которым болеют преимущественно дети.

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аналізиМинистерство здравоохранения Украины