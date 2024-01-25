Нужно ли платить за анализы, назначенные лечащим врачом. Украинцам опровергли миф

Многие украинцы думают, что за назначенные анализы семейным врачом, нужно платить из собственного кармана. Это совсем не так.
Об одном из главных мифов рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.
Важно знать, что обследование назначает врач - семейный или лечащий, он и создает электронное направление.
Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются Программой медицинских гарантий.
Пациенты имеют право бесплатно получить все назначенные анализы, на которые есть направление врача.
Если пациенты находятся в стационаре, направление не требуется, а назначенные обследования бесплатны.
Отдельного пакета "Анализы" нет.
Почти каждый пакет предусмотрен определенный перечень лабораторных обследований – в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.
Чтобы немного разобраться и чтобы медработники не говорили, что это только платно, советуем открыть сайт НСЗУ и просмотреть анализы по интересующему пакету (раздел “Контрактирование/Контрактирование 2024/Требования ПМГ 2024”).
Также вам следует знать, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.
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