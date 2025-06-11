Будете користуватися кожного дня: як швидко закип'ятити воду

Коли ви голодні або поспішаєте, очікування, поки вода закипить, здається вічністю. Як же ж прискорити його?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає популярні міфи про кип’ятіння води та які є дієві способи пришвидшити процес.

Поширені міфи

Хоч є багато порад, як швидше закип’ятити воду, легко повірити й у помилкові твердження. Ось три міфи, які варто забути раз і назавжди.

Міф №1: Сіль прискорює кипіння

Додавання солі не пришвидшує, а навпаки - дещо підвищує температуру кипіння води. Теоретично у великих кількостях сіль може зменшити теплоємність води, але в кулінарії її додають замало, щоб це мало значення. Отже, ефекту в часі ви не відчуєте.

Міф №2: Холодна вода закипає швидше, ніж гаряча

Це твердження повністю суперечить фізиці. Вода з гарячого крану набагато швидше дійде до точки кипіння, ніж холодна. Тож немає сенсу починати з холодної води, якщо ваша ціль - зекономити час.

Міф №3: Сода пришвидшує кипіння

Харчова сода не має жодного впливу на швидкість закипання води. Залиште її для прибирання чи випічки, де вона справді незамінна. Для кип’ятіння вона просто марна.

Прискорення закипання води спрощує процес приготування їжі (фото: Freepik.com)

5 способів пришвидшити кипіння води

Накривайте каструлю кришкою

Коли кип’ятите воду без кришки, частина тепла безперервно втрачається з парою. Закривши каструлю щільно, ви створюєте теплову пастку, що значно пришвидшує процес. Кришка утримує пар і тепло всередині, пришвидшуючи нагрів.

Використовуйте широку посудину

Чим більша площа дна посудини, тим більше води контактує з гарячою поверхнею. Це особливо ефективно для тонких продуктів, які можна варити в сковороді чи широкій каструлі.

Для об’ємних продуктів (як-от капуста) цей метод менш ефективний. Але для зелених бобів чи спаржі - ідеально.

Не наливайте зайвої води

Чим менше води, тим швидше вона нагріється - це просто фізика. Для макаронів достатньо лише стільки води, щоб покрити їх під час варіння.

Лише не забувайте періодично помішувати, щоб уникнути злипання. Завжди перевіряйте, чи не можна зменшити об’єм води без шкоди для страви.

Використовуйте електрочайник

Електрочайники нагрівають воду значно швидше, ніж плита. Просто закип’ятіть воду в чайнику, а потім перелийте у каструлю для подальшого приготування.

Це може здатися зайвим кроком, але насправді дозволяє виграти дорогоцінні хвилини. Особливо зручно при приготуванні чаю, супу чи макаронів.

Висота над рівнем моря

На великих висотах вода кипить при нижчій температурі, тому процес пришвидшується. Наприклад, на рівні моря вода закипає при 100°C, але в горах - уже при 95°C або навіть менше. Це не порада до дії, а просто цікавий факт.