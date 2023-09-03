Чи так страшний глютен, як про нього говорять. Ось кому його насправді не можна

Продукти без глютену стають все більш популярними, особливо для тих, хто хоче харчуватися здоровими продуктами. Але чи так небезпечний глютен?

Про глютен останнім часом говорять дуже багато та інколи не найприємніші речі. Наприклад, що глютен осідає на стінках кишечника та порушує його роботу. А ще, що він погано впливає на мозок людини й може викликати навіть діабет.

Що таке глютен, наскільки він небезпечний для здоров'я і кому справді варто від нього відмовитися, розповіли у " Бережи себе ".

Що таке глютен

Це клейковина та особливий (запасний) рослинний білок, який міститься у всіх сортах ячменю, жита та пшениці. Глютен складається з двох видів білка - глютеніну та гліадину.

При нагріванні ці білки створюють еластичну мережу, яка може розтягуватися та затримувати газ, забезпечуючи оптимальні умови для готування продуктів із борошна - хліба, макаронів тощо. Білки підтримують вологу та дають оптимальне розпушування.

Зараз глютен є в багатьох продуктах, не тільки в борошняних і випічці. Цей білок є в деяких соусах і молочку - як загусник. І варто зазначити, що цей білок є абсолютно безпечним для людини.

Кому глютен не можна

У медицині є чіткий діагноз - целіакія. Це практично алергія на глютен або непереносимість цього білка. Целіакія - аутоімунне захворювання, при якому організм людини починає виробляти антитіла, що пошкоджують клітини кишечника.

І якщо вірити статистиці, таке захворювання зустрічається приблизно у 1% людей у світі.

Чому не варто відмовлятися від глютену

Якщо немає непереносимості чи алергії на цей білок, то не варто шарахатися від продуктів у глютен. Інакше доведеться відмовитись від тих продуктів, які корисні для організму людини.

Наприклад, від цільнозернових. Такі продукти є цінним джерелом клітковини, вітамінів, поживних речовин, кальцію та заліза.

Крім того, глютен працює як пребіотик та допомагає підтримувати "корисну" мікробіоту кишечника.

Чому без глютену почуваєшся краще

Річ у тому, що глютен міститься не тільки в корисних цільнозернових продуктах, а й у шкідливих. Виробники додають цей білок у продукти, які всі дієтологи та лікарі рекомендують не вживати. А саме:

Готові соуси - кетчупи та майонези, соєвий

Заправки для салатів

Ароматизовані чіпси

Пиво

Печиво

Ковбасні вироби

Білий хліб

Деякі види вина

Відмова від таких продуктів справді може позитивно позначитися на здоров'ї та впливати на покращення самопочуття.

Але варто пам'ятати, що це пов'язано не з глютеном, а з відмовою вживати продукти з великою кількістю доданого цукру та консервантів.