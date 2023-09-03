Так ли страшен глютен, как о нем говорят. Вот кому его на самом деле нельзя

Продукты без глютена становятся все более популярны, особенно для тех, кто хочет питаться здоровыми продуктами. Но так ли опасен глютен?

О глютене в последнее время говорят очень много и порой не самые приятные вещи. Например, что глютен оседает на стенках кишечника и нарушает его работу. А еще, что он плохо влияет на мозг человека и может даже вызывать диабет.

Что такое глютен, насколько он опасен для здоровья и кому действительно стоит от него отказаться, рассказали в " Бережи себе ".

Что такое глютен

Это клейковина и особый (запасной) растительный белок, который содержится во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. Глютен состоит из двух видов белка - глютенина и глиадина.

При нагревании эти белки создают эластичную сеть, которая может растягиваться и задерживать газ, обеспечивая оптимальные условия для готовки продуктов из муки - хлеба, макарон и так далее. Белки поддерживают влагу и дают оптимальное разрыхление.

Сейчас глютен есть во множестве продуктов, не только в мучных и выпечке. Этот белок есть в некоторых соусах и молочке - как загуститель. И стоит отметить, что этот белок абсолютно безопасен для человека.

Кому глютен нельзя

В медицине есть четкий диагноз - целиакия. Это фактически аллергия на глютен или же непереносимость этого белка. Целиакия - аутоиммунное заболевание, при котором организм человека начинает вырабатывать антитела, которые повреждают клетки кишечника.

И если верить статистике, такое заболевание встречается приблизительно у всего 1% человек в мире.

Почему не стоит отказываться от глютена

Если нет непереносимости или аллергии на этот белок, то не стоит шарахаться от продуктов в глютен. Иначе придется отказаться от тех продуктов, которые полезны для организма человека.

Например, от цельнозерновых. Такие продукты являются ценным источником клетчатки, витаминов, питательных веществ, кальция и железа.

Кроме того, глютен работает как пребиотик и помогает поддерживать "полезную" микробиоту кишечника.

Почему без глютена чувствуешь себя лучше

Дело в том, что глютен содержится не только в полезных цельнозерновых продуктах, но и во вредных. Производители добавляют этот белок в продукты, которые все диетологи и врачи рекомендуют не употреблять. А именно:

Готовые соусы - кетчупы и майонезы, соевый

Заправки для салатов

Ароматизированные чипсы

Пиво

Печенье

Колбасные изделия

Белый хлеб

Некоторые вида вина

Отказ от таких продуктов действительно может позитивно отразиться на здоровье и влиять на улучшение самочувствия.

Но стоит помнить, что это связано не с глютеном, а с отказом употреблять продукты с большим количеством добавленного сахара и консервантов.