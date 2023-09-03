Так ли страшен глютен, как о нем говорят. Вот кому его на самом деле нельзя
О глютене в последнее время говорят очень много и порой не самые приятные вещи. Например, что глютен оседает на стенках кишечника и нарушает его работу. А еще, что он плохо влияет на мозг человека и может даже вызывать диабет.
Продукты без глютена становятся все более популярны, особенно для тех, кто хочет питаться здоровыми продуктами. Но так ли опасен глютен?
Что такое глютен, насколько он опасен для здоровья и кому действительно стоит от него отказаться, рассказали в "Бережи себе".
Что такое глютен
Это клейковина и особый (запасной) растительный белок, который содержится во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. Глютен состоит из двух видов белка - глютенина и глиадина.
При нагревании эти белки создают эластичную сеть, которая может растягиваться и задерживать газ, обеспечивая оптимальные условия для готовки продуктов из муки - хлеба, макарон и так далее. Белки поддерживают влагу и дают оптимальное разрыхление.
Сейчас глютен есть во множестве продуктов, не только в мучных и выпечке. Этот белок есть в некоторых соусах и молочке - как загуститель. И стоит отметить, что этот белок абсолютно безопасен для человека.
Кому глютен нельзя
В медицине есть четкий диагноз - целиакия. Это фактически аллергия на глютен или же непереносимость этого белка. Целиакия - аутоиммунное заболевание, при котором организм человека начинает вырабатывать антитела, которые повреждают клетки кишечника.
И если верить статистике, такое заболевание встречается приблизительно у всего 1% человек в мире.
Почему не стоит отказываться от глютена
Если нет непереносимости или аллергии на этот белок, то не стоит шарахаться от продуктов в глютен. Иначе придется отказаться от тех продуктов, которые полезны для организма человека.
Например, от цельнозерновых. Такие продукты являются ценным источником клетчатки, витаминов, питательных веществ, кальция и железа.
Кроме того, глютен работает как пребиотик и помогает поддерживать "полезную" микробиоту кишечника.
Почему без глютена чувствуешь себя лучше
Дело в том, что глютен содержится не только в полезных цельнозерновых продуктах, но и во вредных. Производители добавляют этот белок в продукты, которые все диетологи и врачи рекомендуют не употреблять. А именно:
- Готовые соусы - кетчупы и майонезы, соевый
- Заправки для салатов
- Ароматизированные чипсы
- Пиво
- Печенье
- Колбасные изделия
- Белый хлеб
- Некоторые вида вина
Отказ от таких продуктов действительно может позитивно отразиться на здоровье и влиять на улучшение самочувствия.
Но стоит помнить, что это связано не с глютеном, а с отказом употреблять продукты с большим количеством добавленного сахара и консервантов.
Кстати, ранее писали о том, как определить аллергию или непереносимость глютена по симптомам.
А еще рассказывали о том, почему темный хлеб может быть вреднее белого.