Чи "стане" шлунок, якщо не їсти суп та яка користь від такої їжі

Чи справді суп корисний

За словами експерта, багато людей вважають, що без супів їхній шлунково-кишковий тракт зупиниться.

Але правда в тому, що проблема не в супах, а в недостатній кількості рідини в раціоні. Супи просто допомагають більше рідини споживати. Такого ефекту можна досягти, якщо просто споживати більше рідини.

Тому те, що обов'язково потрібно їсти супи - це міф. Лікар зазначила, що супи не несуть користі для організму взагалі. Там навпаки все корисне вже виварено.

Поради щодо вживання супу

Зокрема, існують певні поради щодо правильного вживання супу:

суп повинен бути не дуже гарячим та не дуже холодним

гостру першу страву небажано їсти

варіть суп не на жирному бульйоні (наприклад, з курки)

при варінні супу уникайте приправ, що містять хімічні харчові добавки, швидкорозчинних супів з пакетиків та бульйонних кубиків

не рекомендується також при варінні супу робити засмажку на соняшниковій олії

Кому не можна їсти супи

Суп може бути і шкідливим для людини. Людям з певними харчовими алергіями або індивідуальною непереносимістю певних продуктів, які можуть міститися у супах, слід уникати цих страв або обирати альтернативи без відповідних складників.

У разі поганого стану здоров'я, наприклад, при захворюваннях травного тракту, деякі супи можуть бути важкими для перетравлення або навіть подразнювати травну систему.

Людям з певними дієтологічними обмеженнями, таким як дієти з обмеженням рідини або певних продуктів, потрібно уникати споживання супів, які не відповідають їхнім дієтологічним потребам.