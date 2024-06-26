Чи "стане" шлунок, якщо не їсти суп та яка користь від такої їжі

Бабусі та мами завжди говорили, що один раз на день обов'язково потрібно їсти суп або іншу рідку страву. Як виявилось, таке твердження не правильне.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
За словами експерта, багато людей вважають, що без супів їхній шлунково-кишковий тракт зупиниться.
Але правда в тому, що проблема не в супах, а в недостатній кількості рідини в раціоні. Супи просто допомагають більше рідини споживати. Такого ефекту можна досягти, якщо просто споживати більше рідини.
Тому те, що обов'язково потрібно їсти супи - це міф. Лікар зазначила, що супи не несуть користі для організму взагалі. Там навпаки все корисне вже виварено.
Зокрема, існують певні поради щодо правильного вживання супу:
Суп може бути і шкідливим для людини. Людям з певними харчовими алергіями або індивідуальною непереносимістю певних продуктів, які можуть міститися у супах, слід уникати цих страв або обирати альтернативи без відповідних складників.
У разі поганого стану здоров'я, наприклад, при захворюваннях травного тракту, деякі супи можуть бути важкими для перетравлення або навіть подразнювати травну систему.
Людям з певними дієтологічними обмеженнями, таким як дієти з обмеженням рідини або певних продуктів, потрібно уникати споживання супів, які не відповідають їхнім дієтологічним потребам.
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