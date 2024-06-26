"Станет" ли желудок, если не есть суп и какая польза от такой пищи

Бабушки и мамы всегда говорили, что один раз в день обязательно нужно есть суп или другое редкое блюдо. Как оказалось, такое утверждение не верно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
По словам эксперта, многие считают, что без супов их желудочно-кишечный тракт остановится.
Но правда в том, что проблема не в супах, а в недостаточном количестве жидкости в рационе. Супы просто помогают больше жидкости потреблять. Такого эффекта можно добиться, если просто потреблять больше жидкости.
Поэтому то, что обязательно нужно есть супы - это миф. Врач отметила, что супы не приносят пользы для организма вообще. Там наоборот все полезное уже выварено.
В частности, существуют определенные советы по правильному употреблению супа:
Суп может быть и вреден для человека. Людям с определенными пищевыми аллергиями или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов, которые могут содержаться в супах, следует избегать этих блюд или выбирать альтернативы без соответствующих составляющих.
В случае плохого состояния здоровья, например, при заболеваниях пищеварительного тракта некоторые супы могут быть тяжелыми для переваривания или даже раздражать пищеварительную систему.
Людям с определенными диетологическими ограничениями, таким как диеты с ограничением жидкости или определенных продуктов, следует избегать потребления супов, не отвечающих их диетологическим потребностям.
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