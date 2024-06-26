"Станет" ли желудок, если не есть суп и какая польза от такой пищи

Действительно ли суп полезен

По словам эксперта, многие считают, что без супов их желудочно-кишечный тракт остановится.

Но правда в том, что проблема не в супах, а в недостаточном количестве жидкости в рационе. Супы просто помогают больше жидкости потреблять. Такого эффекта можно добиться, если просто потреблять больше жидкости.

Поэтому то, что обязательно нужно есть супы - это миф. Врач отметила, что супы не приносят пользы для организма вообще. Там наоборот все полезное уже выварено.

Советы по употреблению супа

В частности, существуют определенные советы по правильному употреблению супа:

суп должен быть не очень горячим и не очень холодным

острое первое блюдо нежелательно есть

варите суп не на жирном бульоне (например, из курицы)

при варке супа избегайте приправ, содержащих химические пищевые добавки, быстрорастворимых супов из пакетиков и бульонных кубиков.

не рекомендуется также при варке супа делать поджарку на подсолнечном масле

Кому нельзя есть супы

Суп может быть и вреден для человека. Людям с определенными пищевыми аллергиями или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов, которые могут содержаться в супах, следует избегать этих блюд или выбирать альтернативы без соответствующих составляющих.

В случае плохого состояния здоровья, например, при заболеваниях пищеварительного тракта некоторые супы могут быть тяжелыми для переваривания или даже раздражать пищеварительную систему.

Людям с определенными диетологическими ограничениями, таким как диеты с ограничением жидкости или определенных продуктов, следует избегать потребления супов, не отвечающих их диетологическим потребностям.