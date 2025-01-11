Чи безпечно їсти розбите яйце? Що потрібно знати, перш ніж готувати

Яйця - один із найпопулярніших і корисних продуктів у світі. Вони є джерелом білків, вітамінів і мінералів. Але що робити, якщо яйце має тріщину в шкаралупі? Чи безпечно його використовувати?

РБК-Україна (проект Styler) дає кілька важливих фактів, які допоможуть уникнути ризиків для здоров’я.

Чому тріщини у шкаралупі небезпечні?

Шкаралупа яйця виконує роль природного бар'єра, який захищає його вміст від бактерій, зокрема сальмонели. Якщо на шкаралупі є тріщини, бактерії можуть легко проникнути всередину яйця. Це може призвести до харчового отруєння, особливо якщо яйце неправильно зберігалося.

Коли можна використовувати розбите яйце?

Тріщина утворилася під час транспортування

Якщо яйце має свіжий вигляд, а тріщина невелика, його можна використовувати для приготування їжі за умови термічної обробки (варіння, смаження).

Зберігання

Якщо яйце з тріщиною було зберігалося в холодильнику та не мало неприємного запаху, ймовірність зараження бактеріями мінімальна. Але все одно краще бути обережним.

Використання відразу після розтріскування

Якщо тріщина виникла під час розбиття яйця для приготування, наприклад, омлету або випічки, його можна сміливо використовувати.

Коли не варто їсти розбите яйце

Довге зберігання

Якщо яйце з тріщиною пролежало в холодильнику кілька днів, воно може бути заражене.

Неприємний запах

Якщо від яйця відчувається специфічний запах гниття, його потрібно негайно викинути.

Підозріла текстура чи колір

Якщо білок чи жовток виглядають незвично (каламутний білок, зелений або сірий відтінок), яйце не слід використовувати.

Як зменшити ризики:

Перевіряйте яйця при купівлі

Уважно оглядайте упаковку на наявність тріснутих яєць.

Зберігайте яйця правильно

Тримайте їх у холодильнику при температурі не вище +4°C.

Не мийте яйця перед зберіганням

Вода може пошкодити природний захисний шар шкаралупи.

Термічно обробляйте яйця

Варіння або смаження вбиває більшість бактерій.

Розбите яйце можна використовувати, якщо ви впевнені у його свіжості та правильно зберігали його до приготування. Однак, при будь-яких сумнівах краще не ризикувати і викинути яйце, адже харчове отруєння може мати серйозні наслідки для здоров’я. Завжди дотримуйтеся правил гігієни на кухні та ретельно перевіряйте продукти перед приготуванням.