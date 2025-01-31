Действительно ли яйца с оранжевыми желтками более полезные для здоровья?

Цвет яичного желтка может часто быть разным - от насыщенного оранжевого до светло-желтого. Существует имение, что яйца с оранжевыми желтками более полезны. Стоит знать, действительно ли это так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Почему яичные желтки разных цветов

Есть ряд факторов, которые могут влиять на потемнение или осветление желтка.

Диетолог Эмма Лейн рассказала, что более темный или яркий желток обычно отражает рацион курицы, который может меняться в зависимости от состава корма, цвета растительных пигментов, а также количества ингредиентов, таких как кукуруза.

Куры, которые способны искать жуков в траве или грязи, также, скорее всего, дают яйца с более темными желтками. Возраст и здоровье курицы также могут повлиять на цвет желтка.

Оранжевые желтки полезнее?

Мнение о том, чем темнее желток, тем больше в нем питательных веществ, к сожалению, не совсем правдиво. Куры, которые потребляют большое количество каротиноидов в своем корме могут производить яйца с большим содержанием питательных веществ.

Однако цвет желтка не всегда указывает на это. Другими словами, даже куры, которые едят суперздоровую пищу, насыщенную питательными веществами, могут производить желтки разных оттенков.

Как выбрать полезные яйца

В общем, яйца по своей природе очень питательны, независимо от того, какие виды вы покупаете. Употребление целых яиц может обеспечить насыщенную питательными веществами пищу или закуску, наполненную белком, жиром и витаминами группы B и A, D, E и K, минералами, такими как кальций, железо, йод, селен, фосфор и цинк.

Куры способны производить яйца с немного более высоким содержанием омега-3 жирных кислот, если их кормили семенами льна, рыбьим жиром.