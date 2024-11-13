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Чи справді їсти яблука зі шкіркою корисніше? Ви будете здивовані

Чи корисно їсти яблука зі шкіркою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У яблучній шкірці міститься багато корисних вітамінів та мікроелементів, але іноді її вживання може зашкодити здоров'ю. Особливо це стосується яблук із магазину і варто знати про нюанси.

РБК-Україна (проект Styer) повідомляє, як мити яблука, щоб не зашкодити організму.

Що міститься в шкірці яблук

Також у яблучній шкірці багато необхідної для нормальної роботи кишечника клітковини.

Нутриціолог Анастасія Краєвська розповіла, що яблука корисні для серця - знижують рівень холестерину та підтримують мозкову активність. Також такі фрукти допомагають покращити пам’ять та концентрацію.

У яблуках є пектин - тип клітковини, який діє як пребіотик. Тобто він годує хороші бактерії кишківника.

Однак магазинні яблука зі шкіркою можна їсти лише за умови їх ретельного миття перед вживанням.

Безпечність вживання яблучної шкірки залежить від

Фахівці радять знімати шкірку з фруктів, які доставляються в магазини з-за кордону. Вони оброблені спеціальним воском для зберігання, змити його повністю дуже важко, а в організмі дитини ця хімія абсолютно зайва.

Знімати шкірку з магазинних яблук потрібно дуже гострим ножем або спеціальною овочечисткой, щоб шкірка була якомога тоншою.

Якщо ж фрукти вирощені на вашій ділянці і виглядають не такими гарними, і шкірка у них не блищить від воску, їх можна дати дітям зі шкіркою. Тільки не забудьте як слід вимити.

Раніше ми повідомляли, що станеться з вашим тілом, якщо їсти яблука щодня.

Читайте також про 5 причин, чому категорично не можна пити яблучний оцет.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The micro gardener, Robinettes та Instagram-сторінка нутриціолога Анастасії Краєвської.

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