Действительно ли есть яблоки с кожурой полезнее? Вы будете удивлены

Что содержится в кожуре яблок

Также в яблочной кожуре много необходимой для нормальной работы кишечника клетчатки.

Нутрициолог Анастасия Краевская рассказала, что яблоки полезны для сердца - снижают уровень холестерина и поддерживают мозговую активность. Такие фрукты помогают улучшить память и концентрацию.

В яблоках есть пектин - тип клетчатки, действующий как пребиотик. То есть он кормит хорошие бактерии кишечника.

Однако магазинные яблоки с кожурой можно есть только при условии их тщательного мытья перед употреблением.

Безопасность употребления яблочной кожуры зависит от

Специалисты советуют снимать кожуру с фруктов, доставляемых в магазины из-за границы. Они обработаны специальным воском для хранения, смыть его очень трудно, а в организме ребенка эта химия абсолютно лишня.

Снимать кожуру с магазинных яблок нужно очень острым ножом или специальной овощечисткой, чтобы шкурка была как можно тоньше.

Если же фрукты выращены на вашем участке и выглядят не столь красивыми, и кожица у них не блестит от воска, их можно дать детям с кожурой. Только не забудьте как следует вымыть.