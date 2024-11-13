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Действительно ли есть яблоки с кожурой полезнее? Вы будете удивлены

Полезно ли есть яблоки с кожурой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В яблочной кожуре содержится много полезных витаминов и микроэлементов, но иногда ее употребление может нанести вред здоровью. Особенно это касается яблок из магазина и следует знать о нюансах.

РБК-Украина (проект Styer) сообщает, как мыть яблоки, чтобы не навредить организму.

Что содержится в кожуре яблок

Также в яблочной кожуре много необходимой для нормальной работы кишечника клетчатки.

Нутрициолог Анастасия Краевская рассказала, что яблоки полезны для сердца - снижают уровень холестерина и поддерживают мозговую активность. Такие фрукты помогают улучшить память и концентрацию.

В яблоках есть пектин - тип клетчатки, действующий как пребиотик. То есть он кормит хорошие бактерии кишечника.

Однако магазинные яблоки с кожурой можно есть только при условии их тщательного мытья перед употреблением.

Безопасность употребления яблочной кожуры зависит от

Специалисты советуют снимать кожуру с фруктов, доставляемых в магазины из-за границы. Они обработаны специальным воском для хранения, смыть его очень трудно, а в организме ребенка эта химия абсолютно лишня.

Снимать кожуру с магазинных яблок нужно очень острым ножом или специальной овощечисткой, чтобы шкурка была как можно тоньше.

Если же фрукты выращены на вашем участке и выглядят не столь красивыми, и кожица у них не блестит от воска, их можно дать детям с кожурой. Только не забудьте как следует вымыть.

Раньше мы сообщали, что произойдет с вашим телом, если есть яблоки каждый день.

Читайте также о 5 причинах, почему категорически нельзя пить яблочный уксус.

При написании материала использовались следующие источники: сайт The micro gardener, Robinettes и Instagram-страница нутрициолога Анастасии Краевской.

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