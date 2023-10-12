Чи справді вівсянка така корисна, і чи можна її їсти щодня

Ні для кого не секрет, що найкорисніше всього необроблена вівсянка, тобто не в пластівцях. Овес слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе його правильному перетравленню.
Чи корисно їсти вівсянку щодня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Financial Express.
Безперечно, вівсянка - це здорова їжа, але вживання занадто великої кількості вівса може негативно вплинути на ваш організм. Ось деякі побічні ефекти, про які вам слід знати.
На думку експертів, крупу слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе її правильному перетравленню. Включати овес у свій раціон слід поступово. Одна чашка вівсянки - це здорова порція їжі.
За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка вівсянки містить 154 калорії, 27 г вуглеводів і 4 г клітковини.
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