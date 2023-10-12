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Чи справді вівсянка така корисна, і чи можна її їсти щодня

Чи корисна вівсянка щодня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ні для кого не секрет, що найкорисніше всього необроблена вівсянка, тобто не в пластівцях. Овес слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе його правильному перетравленню.

Чи корисно їсти вівсянку щодня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Financial Express.

Чим корисна вівсянка

  • Овес може знизити рівень холестерину та цукру в крові
  • Може захистити від хвороб серця та артеріального тиску
  • Вживання вівсянки допомагає схуднути
  • Крупа може допомогти при запорах та покращити роботу кишечника
  • Вівсянка також є пребіотиком, який покращить вашу імунну систему

Побічні ефекти вживання вівсянки

Безперечно, вівсянка - це здорова їжа, але вживання занадто великої кількості вівса може негативно вплинути на ваш організм. Ось деякі побічні ефекти, про які вам слід знати.

  • Вівсянка є гарним джерелом вуглеводів, але зловживання може призвести до збільшення ваги
  • Вибір дієти, що складається тільки з вівсянки, може позбавити ваш організм можливості отримувати корисні речовини з інших джерел здорової їжі
  • Занадто багато цього продукту може призвести до недостатнього харчування та втрати м'язової маси
  • Регулярне вживання може призвести до здуття живота

Як правильно їсти вівсянку?

На думку експертів, крупу слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе її правильному перетравленню. Включати овес у свій раціон слід поступово. Одна чашка вівсянки - це здорова порція їжі.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка вівсянки містить 154 калорії, 27 г вуглеводів і 4 г клітковини.

 

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