Чи справді вівсянка така корисна, і чи можна її їсти щодня

Чим корисна вівсянка

Овес може знизити рівень холестерину та цукру в крові

Може захистити від хвороб серця та артеріального тиску

Вживання вівсянки допомагає схуднути

Крупа може допомогти при запорах та покращити роботу кишечника

Вівсянка також є пребіотиком, який покращить вашу імунну систему

Побічні ефекти вживання вівсянки

Безперечно, вівсянка - це здорова їжа, але вживання занадто великої кількості вівса може негативно вплинути на ваш організм. Ось деякі побічні ефекти, про які вам слід знати.

Вівсянка є гарним джерелом вуглеводів, але зловживання може призвести до збільшення ваги

Вибір дієти, що складається тільки з вівсянки, може позбавити ваш організм можливості отримувати корисні речовини з інших джерел здорової їжі

Занадто багато цього продукту може призвести до недостатнього харчування та втрати м'язової маси

Регулярне вживання може призвести до здуття живота

Як правильно їсти вівсянку?

На думку експертів, крупу слід замочувати на ніч, оскільки це допоможе її правильному перетравленню. Включати овес у свій раціон слід поступово. Одна чашка вівсянки - це здорова порція їжі.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка вівсянки містить 154 калорії, 27 г вуглеводів і 4 г клітковини.