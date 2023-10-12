Действительно ли овсянка так полезна, и можно ли ее есть каждый день

Ни для кого не секрет, что полезнее всего необработанная овсянка, то есть не в хлопьях. Овес следует замачивать на ночь, так как это поможет его правильному перевариванию.
Полезно ли есть овсянку каждый день, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Financial Express.
Несомненно, овсянка - это здоровая пища, но употребление слишком большого количества овса может оказать негативное влияние на ваш организм. Вот некоторые побочные эффекты, о которых вам следует знать.
По мнению экспертов, крупу следует замачивать на ночь, так как это поможет ее правильному перевариванию. Включать овес в свой рацион следует постепенно. Одна чашка овсянки - это здоровая порция еды.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна чашка овсянки содержит 154 калории, 27 граммов углеводов и 4 г клетчатки.
Читайте также, чем полезна тыква и кому ее есть категорически нельзя.
Кстати, ранее мы писали о том, какие вредные продукты украинцы употребляют регулярно.