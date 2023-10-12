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Действительно ли овсянка так полезна, и можно ли ее есть каждый день

Фото: Полезна ли овсянка каждый день (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ни для кого не секрет, что полезнее всего необработанная овсянка, то есть не в хлопьях. Овес следует замачивать на ночь, так как это поможет его правильному перевариванию.

Полезно ли есть овсянку каждый день, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Financial Express.

Чем полезна овсянка

  • Овес может снизить уровень холестерина и сахара в крови
  • Может защитить от болезней сердца и артериального давления
  • Употребление овсянки помогает похудеть
  • Крупа может помочь при запорах и улучшить работу кишечника
  • Овсянка также является пребиотиком, который улучшит вашу иммунную систему

Побочные эффекты употребления овсянки 

Несомненно, овсянка - это здоровая пища, но употребление слишком большого количества овса может оказать негативное влияние на ваш организм. Вот некоторые побочные эффекты, о которых вам следует знать.

  • Овсянка является хорошим источником углеводов, но злоупотребление может привести к увеличению веса
  • Выбор диеты, состоящей только из овсянки, может лишить ваш организм возможности получать питание из других источников здоровой пищи.
  • Слишком много этого продукта может привести к недостаточному питанию и потере мышечной массы.
  • Регулярное употребление может привести к вздутию живота

Как правильно есть овсянку?

По мнению экспертов, крупу следует замачивать на ночь, так как это поможет ее правильному перевариванию. Включать овес в свой рацион следует постепенно. Одна чашка овсянки - это здоровая порция еды.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна чашка овсянки содержит 154 калории, 27 граммов углеводов и 4 г клетчатки.

 

 

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Кстати, ранее мы писали о том, какие вредные продукты украинцы употребляют регулярно.

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