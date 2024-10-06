Чи справді ви знаєте історію легендарного пса Хатіко? Ці факти вам точно невідомі

Вшанування Хатіко

Біля станції Сібуя в Токіо стоїть статуя Хатіко. Це бронзовий пам’ятник одній із найвідоміших з собак Японії. Акіта Хатіко найбільше запам’ятався своєю непохитною вірністю. Щовечора пес чекав на вокзалі свого власника, професора Хідесабуро Уено, щоб вони могли разом піти додому.

Історія собаки швидко поширилася по всій Японії, привернувши увагу всієї країни. Люди приїздили звідусіль, щоб побачити вірного пса, який чекає на господаря, що ніколи не повернеться. Він став настільки популярним, що у квітні 1934 року скульптор Теру Андо відкрив бронзову статую Хатіко на станції Сібуя разом зі знаменитим собакою.

Життєпис Хатіко

Хатіко народився 10 листопада 1923 року на фермі поблизу міста Одате в префектурі Акіта в Японії (де його порода отримала свою назву). Наступного року професор Уено приїхав на ферму, щоб забрати Хатіко додому.

Професор гуляв зі своїм вірним собакою щоранку до станції Сібуя. Там він їхав потягом до Токійського Імперського університету, де він викладав сільськогосподарські науки. Потім Уено повертався на станцію Сібуя після закінчення занять, щоб знайти Хатіко, який чекав, щоб супроводжувати його додому.

Як насправді виглядав легендарний пес Хатіко (фото: Громадське надбання)

"Коли професор Уено повернувся… він знайшов Хатіко на станції Сібуя, і він був щасливим побачити його. Отже, Хатіко, мабуть, подумав, що якщо господар буде довго відсутній, то рано чи пізно він зможе побачити його на вокзалі" - розповів куратор музею Кейта Мацуї.

Ця щаслива рутина тривала понад рік, поки одного разу Уено не зазнав смертельного крововиливу в мозок на роботі. Однак Хатіко про це не знав.

День за днем ​​він повертався на станцію Сібуя, чекаючи, поки Уено вийде з поїзда. Спершу працівники вокзалу вважали собаку неприємним, не знаючи, що він чекає свого покійного господаря.

Однак з часом вони полюбили Хатіко і часто сиділи з ним і частували його. Акіта став настільки популярним, що перша статуя Хатіко була споруджена на його честь ще до його смерті.

Вірний пес продовжував чекати свого покійного господаря майже 10 років. Попри власні проблеми зі здоров’ям і ослаблені ноги, він щодня ходив пішки до станції Сібуя і чекав на Уено. Потім, 8 березня 1935 року, Хатіко знайшли мертвим на вулиці біля вокзалу, він був вірним до самого кінця.

Коли новина про смерть собаки поширилася, натовпи зібралися біля статуї Хатіко, яку відкрили за рік до його смерті, щоб вшанувати його пам’ять.

Популярність Хатіко

Вперше Хатіко попав у національні новини ще у 1932 році, коли один з колишніх учнів Уено, Хірокічі Сайто, дізнався про вірність пса та приїхав на станцію Сібуя, щоб побачити все на власні очі. Він знайшов Хатіко на його звичному місці, а згодом разом з псом пішов до будинку колишнього садівника Уено - Кобаяші. Той розповів історію пса і Сайто захопився породою Акіта.

Перша статуя Хатіко на станції Сібуя в Токіо (Фото Felix Choo / Alamy)

Він провів перепис чистокровних собак цієї породи в Японії та з'ясував, що їх було всього 30. Сайто став регулярно провідувати Хатіко на станції й випустив кілька статей про дивовижну відданість собаки своєму господареві. Одну з них надрукували в японській газеті The Asahi Shimbun, і це принесло Хатіко всенародну славу.

За два роки на станції Сібуя скульптор Теру Андо відкрив першу статую на честь найвірнішого собаки Японії. Ця статуя не зберіглася, бо була перероблена на метал під час Другої світової війни.

А після війни син скульптора зміг відтворити статую Хатіко та зберегти пам'ять про собаку. У 1948 році, коли відбулася офіційна церемонія відкриття пам'ятника, найближчий до статуї вхід на станції було перейменовано на Hachiko-guchi (вхід/вихід Хатіко).

Щороку в річницю смерті пса біля пам'ятника збирається натовп людей - на церемонію пам'яті.

Другу статую Хатіко встановили перед станцією Одате в місті, де народився найвідданіший пес у світі. Третю поставили у 2004 році біля Музею собак Акіта в Одате.

У 2015 році викладачі факультету сільського господарського університету (колишнього Токійського імператорського університету, де працював Хідесаберу Уено) відкрили ще одну бронзову статую відданого пса. Він відображає, як Уено та Хатіко зустрілися на станції.

Єдина статуя Хатіко, де він зустрівся зі своїм любим Уено (Фото Felix Choo / Alamy)