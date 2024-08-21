Чи справді соняшникове насіння корисне та скільки можна їсти в день

Переваги насіння соняшнику

Вони є джерелом рослинного білка

Дієтолог Дестіні Муді розповів, що рослинний білок може підтримувати здоров’я серця, допомагати контролювати вагу та знижувати ризик хронічних захворювань.

Це не тільки може допомогти веганам і вегетаріанцям задовольнити свої потреби в білку, але й поєднання білка та високого вмісту корисних жирів робить насіння соняшнику ситною та ситною закускою.

Підтримують шкіру здоровою

Насіння соняшнику можуть бути корисними для здоров’я шкіри. Вітамін Е в насінні соняшнику допомагає захистити шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовими променями та забруднювачами навколишнього середовища.

Незамінні жирні кислоти в насінні соняшнику допомагають підтримувати шкіру зволоженою та надають їй здоровішого сяйва.

Зменшують споживання калорій

Насіння соняшнику може допомогти контролювати розмір порцій і зменшити споживання калорій.

Експерт зазначив, що насіння за своєю природою містить багато жиру, що робить їх калорійними.

Багате клітковиною

Одна чашка насіння соняшнику містить 12 г клітковини, що є значною частиною щоденної потреби.

Це велика перевага, тому що клітковина допомагає довше відчувати себе ситими, а також може покращити рівень холестерину та здоров’я серця.

Клітковина, що міститься в насінні соняшнику, може допомогти травленню, запобігаючи запорам і підтримуючи регулярне випорожнення.

Багато магнію

Магній є важливим мінералом для багатьох функцій організму, включаючи регуляцію нервів та настрій.

Магній також важливий для здоров’я кісток. Порція насіння соняшнику, яка містить 455 міліграмів на чашку, допомагає досягти щоденної норми магнію.

Хороше джерело вітаміну Е

Вітамін Е відіграє ключову роль у підтримці прекрасного загального здоров'я. Такий вітамін є потужним антиоксидантом, який бореться із запаленням в організмі та може допомогти захистити клітини організму від окислювального стресу.

Вітамін Е може допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Зміцнюють імунну систему

Насіння соняшнику також містить селен - важливу поживну речовину для імунного здоров’я. Разом зі здоровою дієтою та повноцінним сном цей інгредієнт може допомогти зміцнити імунітет.

Скільки можна їсти насіння на день

Хоча соняшникове насіння є джерелом корисних моно- та поліненасичених жирів, які допомагають покращити здоров'я серця, краще вживати цей продукт не частіше, ніж двічі на тиждень, і не більше 100 г.

Смажені солоні зерна містять величезну кількість натрію. Якщо такий компонент буде в надлишку в організмі, то можуть бути проблеми з серцем, високий кров'яний тиск.

Велика кількість жирів може стати причиною печії. Часте вживання насіння соняшнику негативно позначається на горлі та голосових зв'язках, спотворює голос. Під час смаження зерна соняшнику втрачається більше половини корисних речовин, тому такий продукт краще вживати в сирому вигляді. Однак смажене насіння містять менше калорій.