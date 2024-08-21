Действительно ли семена подсолнечника полезны и сколько можно есть в день

Многие любят "пощелкать" семена подсолнечника, некоторые делают это каждый день. Семечки подсолнечника достаточно полезны, но иногда такое частое употребление может стать причиной проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Диетолог Дестини Муди рассказал, что растительный белок может поддерживать здоровье сердца, помогать контролировать вес и снижать риск хронических заболеваний.
Это не только может помочь веганам и вегетарианцам удовлетворить свои потребности в белке, но и сочетание белка и высокого содержания полезных жиров делает семена подсолнечника сытной и сытной закуской.
Семена подсолнечника могут быть полезны для здоровья кожи. Витамин Е в семенах подсолнечника помогает защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды.
Незаменимые жирные кислоты в семенах подсолнечника помогают поддерживать увлажненную кожу и придают ей здоровое сияние.
Семена подсолнечника могут помочь контролировать размер порций и уменьшить потребление калорий.
Эксперт отметил, что семена по своей природе содержат много жира, что делает их калорийными.
Одна чашка подсолнечника содержит 12 г клетчатки, что является значительной частью ежедневной потребности.
Это большое преимущество, потому что клетчатка помогает дольше чувствовать себя сытыми, а также может улучшить уровень холестерина и здоровья сердца.
Клетчатка, содержащаяся в семенах подсолнечника, может помочь пищеварению, предотвращая запоры и поддерживая регулярный стул.
Магний является важным минералом для многих функций организма, включая регуляцию нервов и настроение.
Магний также важен для здоровья костей. Порция семян подсолнечника, содержащая 455 миллиграммов на чашку, помогает достичь ежедневной нормы магния.
Витамин Е играет ключевую роль в поддержании прекрасного всеобщего здоровья. Такой витамин является мощным антиоксидантом, который борется с воспалением в организме и поможет защитить клетки организма от окислительного стресса.
Витамин Е может помочь снизить риск сердечных заболеваний.
Семена подсолнечника также содержат селен - важное питательное вещество для иммунного здоровья. Вместе со здоровой диетой и полноценным сном этот ингредиент может помочь укрепить иммунитет.
Хотя семена подсолнечника являются источником полезных моно- и полиненасыщенных жиров, которые помогают улучшить здоровье сердца, лучше употреблять этот продукт не чаще, чем дважды в неделю, и не более 100 г.
Жареные соленые зерна содержат огромное количество натрия. Если такой компонент будет в избытке в организме, то могут быть проблемы с сердцем, высокое кровяное давление.
Большое количество жиров может стать причиной изжоги. Частое употребление семян подсолнечника отрицательно сказывается на горле и голосовых связях, уродует голос. При жарке зерна подсолнечника теряется более половины полезных веществ, поэтому такой продукт лучше употреблять в сыром виде. Однако жареные семена содержат меньше калорий.
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