UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи справді шкідливо їсти стоячи: ви будете здивовані

Чи можна їсти стоячи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У багатьох людей через шалений ритм життя є звичка їсти стоячи. Однак, варто знати, як це може нашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong.

Коли корисно їсти стоячи

Доктор медичних наук Пейтон Берукім розповів, що деяким людям стояння під час їжі може полегшити симптоми кислотного рефлюксу, одного з найпоширеніших захворювань ШКТ.

І ризик кислотного рефлюксу зростає, коли ви лягаєте після їжі. Це тому, що в цьому положенні лежачи їжа та кислота можуть легко повертатися зі шлунка в горло.

Чи може звичка нашкодити

Якщо їсти стоячи, то можна травмувати стінки стравоходу не пережованою їжею, гастрит, здуття, метеоризм тощо.

Гірше за "стоячу" трапезу можна бути лише перекус на ходу, адже збивається роботах діафрагми, яка теж впливає на перетравлення. Найбезпечніший та найкращий варіант трапези - сидячи.

Єдиний мінус такого положення - збільшується місткість їжі, тому варто стежити за розмірами порції.

Як ми знаємо, люди, які їдять стоячи, як правило, їдять швидше, і цей швидкий темп призводить до скорочення загального часу прийому їжі.

Проблема в тому, що це може сприяти переїданню. Коли ви їсте швидко і на ногах, ви також більш схильні відволікатися. І коли ви не зосереджуєтеся на їжі, є ймовірність, що ви відчуєте менше ситості та насичення.

Варто пам'ятати, чим більше часу у людини є, щоб пережовувати їжу, тим менша ймовірність переїдання.

Поглинання їжі поспіхом, під час руху дуже часто призводить до потрапляння крихт у дихальне горло. Це може викликати асфіксію і навіть смерть, якщо нікого не буде поруч, щоб вчасно надати постраждалому допомогу.

Тому, щоб уникнути переїдання і проблем з травною системою, потрібно обов'язково їсти спокійно, сидячи за столом і ретельно пережовуючи кожен відкушений шматок.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Корисні властивості продуктівПриготування