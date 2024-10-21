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Чи справді сало корисне? Тренер розповів, чи можна його їсти при схудненні

Понеділок 21 жовтня 2024 09:37
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Чи справді сало корисне? Тренер розповів, чи можна його їсти при схудненні Фото: Чи шкідливо для організму їсти сало (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Юрій Попко

Сало вже давно стало частиною традиційної української кухні. Але чи корисне воно для організму, чи можна його їсти при схудненні?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook тренера та нутриціолога Юрія Попко.

Чи являється сало шкідливим продуктом?

За словами нутриціолога, любителі випити полюбляють закусувати салом і в цьому є логіка. Тому, що сало не дає швидко сп'яніти, через те, що жири огортають шлунок і не дають міцному напою швидко всмоктуватись.

Сало доволі добре витримує нагрівання, якщо ж інколи хочеться, то смалець/сало має високу температуру димлення, не горить і є хорошим варіантом.

У кого є проблеми з жовчним, корисно вранці з'їсти шматочок сала, бо воно має жовчогінну дію, запобігає застою жовчі.

Саме тому вранці корисно снідати яйцями, жовток яйця також жирний. Можна на шматочку сала/бекону посмажити цю ж яєшню.

Попко зазначив, що в салі є Омега 6 і Омега 3, в ідеалі співвідношеня 4:1 на користь Омега 6.

"А в салі співвідношення цих жирних кислот аж 10 : 2, це недобре, чим більше це співвідношення - тим більше є ймовірність утворень запальних процесів в організмі", - зазначив експерт.

Існує думка, що сала їсти багато не можна, через те що там холестерин, але там його там небагато, в яйцях і вершковому маслі холестерину буде суттєво більше.

Також слід пам'ятати, що 80% холестерину утворюється у нас в організмі і лише 20% надходить з їжі.

Якщо ви переживаєте за холестерин, то головне слідкуйте за тим, щоб не переїдати вцілому, тоді він не буде утворюватись у вас в організмі.

В салі також є вітаміни Д і Е, але кількість їх мізерна, тому не слід розглядати даний продукт як джерело, щоб закрити добову потребу даних вітамінів, ви скоріше наберете вагу від кількості спожитих калорій з сала ніж закриєте норму по вітамінах.

Також сало добре насичує, норму вдень сала писати некоректно, бо ми жир вдень беремо зазвичай не з одного джерела. Якщо орієнтовно денна норма жирів вдень 50-70 грамів-, то можете порахувати, скільки можна спожити сала на день.

Оптимальна кількість сала на день - це шматочок вагою 30 грамів.

Не забувайте, що дуже важливо споживати як рослинні, так і тваринні жири в раціоні.Головне не перебирати свою денну норму по жирах, це стосується жирів з усіх джерел.

"Якщо підсумувати, сало не є поганим продуктом і не є водночас чимось незамінним та важливим, вміру можна і потрібно споживати все. Сало добре втамовує голод і довго зберігається, має корисні властивості, тому якщо любите, то смакуйте, але майте міру, адже воно дуже калорійне як і усі інші жири", - підсумував Юрій Попко.

Нагадаємо, що відомий тренер назвав метод схуднення, який не працює.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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