Чи справді сало корисне? Тренер розповів, чи можна його їсти при схудненні
Сало вже давно стало частиною традиційної української кухні. Але чи корисне воно для організму, чи можна його їсти при схудненні?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook тренера та нутриціолога Юрія Попко.
Чи являється сало шкідливим продуктом?
За словами нутриціолога, любителі випити полюбляють закусувати салом і в цьому є логіка. Тому, що сало не дає швидко сп'яніти, через те, що жири огортають шлунок і не дають міцному напою швидко всмоктуватись.
Сало доволі добре витримує нагрівання, якщо ж інколи хочеться, то смалець/сало має високу температуру димлення, не горить і є хорошим варіантом.
У кого є проблеми з жовчним, корисно вранці з'їсти шматочок сала, бо воно має жовчогінну дію, запобігає застою жовчі.
Саме тому вранці корисно снідати яйцями, жовток яйця також жирний. Можна на шматочку сала/бекону посмажити цю ж яєшню.
Попко зазначив, що в салі є Омега 6 і Омега 3, в ідеалі співвідношеня 4:1 на користь Омега 6.
"А в салі співвідношення цих жирних кислот аж 10 : 2, це недобре, чим більше це співвідношення - тим більше є ймовірність утворень запальних процесів в організмі", - зазначив експерт.
Існує думка, що сала їсти багато не можна, через те що там холестерин, але там його там небагато, в яйцях і вершковому маслі холестерину буде суттєво більше.
Також слід пам'ятати, що 80% холестерину утворюється у нас в організмі і лише 20% надходить з їжі.
Якщо ви переживаєте за холестерин, то головне слідкуйте за тим, щоб не переїдати вцілому, тоді він не буде утворюватись у вас в організмі.
В салі також є вітаміни Д і Е, але кількість їх мізерна, тому не слід розглядати даний продукт як джерело, щоб закрити добову потребу даних вітамінів, ви скоріше наберете вагу від кількості спожитих калорій з сала ніж закриєте норму по вітамінах.
Також сало добре насичує, норму вдень сала писати некоректно, бо ми жир вдень беремо зазвичай не з одного джерела. Якщо орієнтовно денна норма жирів вдень 50-70 грамів-, то можете порахувати, скільки можна спожити сала на день.
Оптимальна кількість сала на день - це шматочок вагою 30 грамів.
Не забувайте, що дуже важливо споживати як рослинні, так і тваринні жири в раціоні.Головне не перебирати свою денну норму по жирах, це стосується жирів з усіх джерел.
"Якщо підсумувати, сало не є поганим продуктом і не є водночас чимось незамінним та важливим, вміру можна і потрібно споживати все. Сало добре втамовує голод і довго зберігається, має корисні властивості, тому якщо любите, то смакуйте, але майте міру, адже воно дуже калорійне як і усі інші жири", - підсумував Юрій Попко.
Нагадаємо, що відомий тренер назвав метод схуднення, який не працює.
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