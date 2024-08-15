Чи справді рисові хлібці такі корисні: все про суперпродукт

Рисові хлібці - популярний перекус, особливо коли ви намагаєтеся схуднути або підтримати форму. Їх можуть використовувати замість хліба. Варто знати, чи справ вони такі корисні, як всі думають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чи корисні рисові хлібці

Включення рисових хлібців у щоденний режим харчування забезпечує енергійне джерело вуглеводів з невеликим додаванням цукру (залежно від смаку).

Вони зроблені з повітряного рису, спресованого у хлібці та є в різних варіантах. Найпоширеніший - з рису і солі.

В одному рисовому хлібці з коричневого рису є:

калорій - 35

вуглеводи - 7,3 г

харчові волокна - 0,4 г

білки - 0,7 г

жири - 0,3 г

ніацин - 4% щоденної денної норми

магній - 3% щоденної норми

фосфор - 3% норми

марганець - 17% норми

Також у складі є вітамін Е та B6, рибофлавін, пантотенова кислота, цинк, калій, мідь та селен.

Вміст калорій

В одному хлібці (9 г) - 35 калорій, здебільшого з вуглеводів.

Наприклад, в одній скибці (28 г) цільнозернового хліба - 69 калорій.

Два рисові хлібці дають близько 18 г їжі у порівнянні з 56 г двох скибок хліба.

По суті, різниця в калоріях може бути у простому зменшенні з’їденого.

Переваги для здоров'я

Вони є джерелом вуглеводів з низькою щільністю енергії

Оскільки рисові хлібці по суті наповнені повітрям, можна з’їсти більшу порцію з меншою кількістю калорій.

Продукти з низькою енергетичною щільністю - це продукти з низьким вмістом жиру, високим вмістом клітковини та низькою калорійністю. Ці продукти можуть допомогти відчути ситість.

Важливо це для тих, хто намагається досягти або підтримувати здорову масу тіла або дотримується обмеженої дієти.

Не містять глютену

Оскільки рис природно не містить глютену, рисові пиріжки теж. Це робить їх доступним і зручним варіантом для перекусів і страв.

Виготовляються з цільного зерна

Більшість рисових хлібців готують із цільнозернового коричневого рису.

Дієта, багата цільним зерном, пов’язана зі зниженим ризиком ожиріння або збільшення ваги, зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань та покращенням здоров’я кишківника.

Можуть підвищувати рівень цукру в крові

Глікемічний індекс - показник, який відображає, з якою швидкістю той чи інший харчовий продукт розщеплюється в організмі людини і перетворюється на глюкозу - головне джерело енергії.

Повітряний рис має глікемічний індекс понад 70. Зокрема, такий вважають високим.

З чим їсти хлібці

Можна поєднувати рисові хлібці з такими продуктами: