7 простих продуктів, які роблять людей щасливими
Їжа покликана не лише насичувати та задовольняти, від неї залежать усі процеси в організмі. Зокрема, деякі продукти можуть покращувати настрій та робити людей щасливими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Вплив їжі на організм
За словами експерта, 90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишківнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишківника, можна допомогти самим собі стати трішки щасливішими.
Ендорфін - гормон радості, який дозволяє радіти, веселитися, отримувати задоволення від короткочасної дії, в тому числі від вживання їжі. Високий рівень ендорфінів навіть знижує відчуття болю, дозволяє мозку швидше працювати та легко переносити стреси.
Яка продукти роблять людей щасливими
Варто додати у раціон такі продукти:
- риба і морепродукти - як основний прийом їжі, по 100-150 г в день
- шоколад - відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. Його варто їсти до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75%
- фрукти і овочі - вони містять вітаміни групи B, мікроелементи, клітковину - все це створює живильну флору для кишківника
- горіхи (крім арахісу і кеш'ю), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу
- кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишківник відчував себе комфортно
- м’ясо та субпродукти - містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуйте з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю
- бобові - сочевиця, яка підвищує рівень серотоніну. З їх допомогою можемо контролювати рівень цукру
"Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими", - йдеться у повідомленні.
Тому варто ретельно слідкувати за своїм харчуванням, щоб отримати лише користь та гарне самопочуття.
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