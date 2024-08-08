7 простих продуктів, які роблять людей щасливими

Їжа покликана не лише насичувати та задовольняти, від неї залежать усі процеси в організмі. Зокрема, деякі продукти можуть покращувати настрій та робити людей щасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Вплив їжі на організм

За словами експерта, 90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишківнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишківника, можна допомогти самим собі стати трішки щасливішими.

Ендорфін - гормон радості, який дозволяє радіти, веселитися, отримувати задоволення від короткочасної дії, в тому числі від вживання їжі. Високий рівень ендорфінів навіть знижує відчуття болю, дозволяє мозку швидше працювати та легко переносити стреси.

Яка продукти роблять людей щасливими

Варто додати у раціон такі продукти:

риба і морепродукти - як основний прийом їжі, по 100-150 г в день

- як основний прийом їжі, по 100-150 г в день шоколад - відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. Його варто їсти до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75%

- відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. Його варто їсти до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75% фрукти і овочі - вони містять вітаміни групи B, мікроелементи, клітковину - все це створює живильну флору для кишківника

- вони містять вітаміни групи B, мікроелементи, клітковину - все це створює живильну флору для кишківника горіхи (крім арахісу і кеш'ю), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу

(крім арахісу і кеш'ю), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишківник відчував себе комфортно

(кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишківник відчував себе комфортно м’ясо та субпродукти - містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуйте з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю

- містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуйте з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю бобові - сочевиця, яка підвищує рівень серотоніну. З їх допомогою можемо контролювати рівень цукру

"Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими", - йдеться у повідомленні.

Тому варто ретельно слідкувати за своїм харчуванням, щоб отримати лише користь та гарне самопочуття.