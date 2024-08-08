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7 простих продуктів, які роблять людей щасливими

Четвер 08 серпня 2024 14:01
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7 простих продуктів, які роблять людей щасливими Які продукти роблять людей щасливими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Їжа покликана не лише насичувати та задовольняти, від неї залежать усі процеси в організмі. Зокрема, деякі продукти можуть покращувати настрій та робити людей щасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Вплив їжі на організм

За словами експерта, 90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишківнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишківника, можна допомогти самим собі стати трішки щасливішими.

Ендорфін - гормон радості, який дозволяє радіти, веселитися, отримувати задоволення від короткочасної дії, в тому числі від вживання їжі. Високий рівень ендорфінів навіть знижує відчуття болю, дозволяє мозку швидше працювати та легко переносити стреси.

Яка продукти роблять людей щасливими

Варто додати у раціон такі продукти:

  • риба і морепродукти - як основний прийом їжі, по 100-150 г в день
  • шоколад - відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. Його варто їсти до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75%
  • фрукти і овочі - вони містять вітаміни групи B, мікроелементи, клітковину - все це створює живильну флору для кишківника
  • горіхи (крім арахісу і кеш'ю), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу
  • кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишківник відчував себе комфортно
  • м’ясо та субпродукти - містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуйте з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю
  • бобові - сочевиця, яка підвищує рівень серотоніну. З їх допомогою можемо контролювати рівень цукру

"Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими", - йдеться у повідомленні.

Тому варто ретельно слідкувати за своїм харчуванням, щоб отримати лише користь та гарне самопочуття.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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