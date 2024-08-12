6 ознак, що ви їсте багато червоного м'яса та які проблеми можуть виникати

Щоб покращити своє здоров’я, необхідно харчуватися багатою на поживні речовини їжею. Важливу роль відіграють нежирні джерела білка, з яких складаються м’язи, кістки, хрящі, кров та шкіра. Варто обмежити споживання червоного обробленого м’яса, яке може призводити до неприємних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Що таке оброблене червоне м'ясо

Перероблене - це будь-яке консервоване або змінене м’ясо. Воно може бути приготоване шляхом копчення, консервування, засолювання або додавання консервантів. До обробленого м'яса відносять шинку, бекон, салямі та ковбаси. Сюди також входить оброблене біле м’ясо - курячі нагетси та нарізане м’ясо.

До червоного м’яса відноситься вся свіжа, рубана і заморожена яловичина, свинина, баранина та дичина. Червоного забарвлення м’ясу надає оксиміоглобін, що утворюється при контакті міоглобіну та оксигену.

Надмірне споживання червоного м’яса може вплинути на здоров’я. Є 6 ознак того, що в раціоні багато обробленого м'яса.

Проблеми з травленням

Однією з найпоширеніших проблем, пов’язаних зі споживанням надмірної кількості червоного м’яса, є проблеми з травленням.

Дієтолог Мішель Роутенштейн розповіла, що в червоному м’ясі мало клітковини, його споживання може викликати запор або здуття живота. Це також може дратувати шлунок і викликати діарею.

Високий рівень холестерину

Якщо у вас високий рівень "поганого" холестерину, то він може накопичуватися в артеріях і зміцнювати їх. Це може бути ознакою того, що ви їсте занадто багато червоного м’яса.

А це своєю чергою може збільшувати ризик серцевих захворювань.

Гіпертонія

Червоне м’ясо, як правило, містить більше калорій і жирів, зокрема насичених і холестерину.

Споживання більшої кількості червоного м’яса підвищує ризик серцево-судинних захворювань. А це може призвести до інфарктів та інсультів.

Неприємний запах з рота

Якщо ви боретеся з неприємним запахом з рота, це також може бути пов’язано зі споживанням червоного обробленого м’яса.

До того ж, якщо ви належним чином не чистите зуби після споживання м’яса, то залишки шматочків можуть застрягти у зубах і привернути бактерії, що призведе до неприємного запаху.

Проблеми зі шкірою

Надмірне споживання червоного м’яса, особливо з високим вмістом насичених жирів, може сприяти виникненню таких проблем зі шкірою, як акне або тьмяність через його вплив на загальний рівень запалення.

Збільшення ваги

Збільшення ваги та ожиріння тісно пов'язані з великим споживанням червоного м'яса.

Червоне м’ясо має високу калорійність, і часто люди прагнуть їсти більші порції, що може призвести до збільшення ваги та ожиріння.