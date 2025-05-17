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Чи справді продукти в Європі кращі і дешевші? Ресторатор з Неаполя розвіяв популярний в Україні міф

Італія, Субота 17 травня 2025 09:30
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Чи справді продукти в Європі кращі і дешевші? Ресторатор з Неаполя розвіяв популярний в Україні міф Де нижчі ціни на продукти: Європа чи Україна (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Багато українців досі переконані, що в Європі продукти і якісніші, і доступніші. Але досвід українського ресторатора в Італії доводить, що це радше поширений міф, ніж реальність.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів ресторатор з Неаполя Микола Олексів.

За його словами, і в Україні, і в Італії є свої переваги, але твердження, що в Європі все краще і дешевше, не витримує перевірки практикою.

"В Італії дуже розвинене фермерство, багато локальних продуктів справді високої якості. Але якість і ціна - не завжди синоніми доступності. Якщо говорити про загальну картину, то в Італії більшість якісних продуктів коштують дорожче, ніж в Україні", - пояснює ресторатор.

Чи справді продукти в Європі кращі і дешевші? Ресторатор з Неаполя розвіяв популярний в Україні міф

Ресторатор Микола Олексів (фото надане ресторатором)

Він також наголошує: в Україні часто можна придбати натуральні продукти без посередників, прямо від виробника, що робить їх не лише доступнішими, а й свіжішими.

"Ще один міф, що в Європі харчування дешевше. Це не так. Вартість продуктів, особливо імпортних, тут висока. Так, купівельна спроможність більша, але й витрати значно вищі", - додає Олексів.

На його думку, оцінювати якість і доступність варто комплексно, з урахуванням регіону, категорії товару та економічних реалій. І в жодному разі не романтизувати європейський супермаркет.

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