Названо молочний продукт, що прискорює старіння: він є у кожному супермаркеті

Який це саме продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження вчених у журналі Frontiers.

Яка "молочка" сприяє старінню

Йдеться про коров'яче молоко. Звісно, молоко здавна вважається цінним джерелом кальцію, білка та вітамінів, необхідних для міцності кісток та загального здоров'я. Однак, на думку частини дослідників та лікарів, для деяких людей саме цей продукт може стати фактором, що опосередковано впливає на процеси старіння, зокрема на стан шкіри.

Чому від молока можна постаріти?

Гормони

Коров'яче молоко містить гормони росту, які призначені для швидкого росту телят. Потрапляючи в організм людини, ці гормони можуть потенційно впливати на гормональний баланс та стимулювати вироблення певних речовин, що, за деякими теоріями, може проявлятися, зокрема, у посиленні акне та запальних процесів на шкірі. Хронічне запалення в організмі вважається одним із чинників, що прискорюють старіння.

Запалення

Існує гіпотеза, що для деяких людей молочні продукти можуть викликати системне запалення в організмі. Це пов'язують як з білками молока (наприклад, казеїном), так і з лактозою (молочним цукром), особливо у людей з непереносимістю лактози. Запалення є відомим тригером для багатьох вікових захворювань та погіршення стану шкіри, включаючи втрату пружності та появу зморшок.

Цукровий фактор

Молоко містить лактозу – цукор. Надмірне споживання цукрів може призводити до процесу глікації, коли молекули цукру приєднуються до білків (зокрема, до колагену та еластину), роблячи їх жорсткими та менш еластичними. Це безпосередньо впливає на зниження пружності та появу зморшок на шкірі, що є одним із видимих проявів старіння.

Важливі уточнення та інша точка зору

Варто підкреслити, що вплив молока на старіння – це тема активних наукових дискусій, і не всі дослідження підтверджують його негативний ефект. Багато наукових робіт, навпаки, вказують на користь молочних продуктів для підтримки здоров'я кісток у літньому віці та загального надходження поживних речовин.

Реакція на молочні продукти є дуже індивідуальною. Якщо у вас немає непереносимості лактози, алергії на молочний білок і ви не помічаєте погіршення стану шкіри чи травлення після вживання молока, ймовірно, воно не завдає вам шкоди у цьому контексті.

Чи треба виключати молоко з раціону?

Замість того, щоб повністю виключати молоко з раціону (якщо у вас немає до цього медичних показань), варто прислухатися до свого організму. Якщо ви помічаєте, що після вживання молока у вас з'являються висипання, посилюються запальні процеси чи виникають проблеми з травленням, можливо, варто зменшити його споживання або спробувати альтернативи (наприклад, безлактозне молоко або рослинні напої - мигдальне, вівсяне, соєве тощо).