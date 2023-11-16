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Чи справді продукти "без цукру" не шкодять здоров'ю: вся правда

Чи корисні продукти "без цукру" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У гонитві за новими трендами люди часто шукають "більш здорові" альтернативи звиклим продуктам. Зокрема, у продуктах з маркуванням "без цукру" виробники часто пропонують цукрозамінники.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ.

Що таке цукрозамінники

Цукрозамінники - це підсолоджувачі, які використовуються замість звичайного столового цукру. Деякі виробники нещиро називають свої підсолоджувачі "натуральними", навіть якщо вони пройшли значну технологічну обробку.

Тому продукти або напої з маркуванням "без цукру" або "дієтичні" часто мають у своєму складі як штучні, так і природні (натуральні) замінники цукру. 

Натуральні замінники цукру - фруктові соки та нектари, мед та кленовий сироп, які часто рекламуються як "більш здорові" варіанти, ніж просто цукор чи інші його замінники.

Однак, навіть "природні підсолоджувачі" можуть підлягати обробці, а це ставить під сумнів їхню натуральність. 

Натуральні підсолоджувачі, як правило, є безпечними, але важливо розуміти, що споживання будь-якого виду доданого цукру не принесе користі для здоров'я.

Такі підсолоджувачі не містять багато корисних поживних речовин, зокрема клітковини, поліфенолів, вітамінів або мінералів. Надмірне споживання будь-якого цукру, зокрема й натуральних замінників, може призвести до таких проблем зі здоров’ям як карієс, надмірна вага та підвищений рівень тригліцеридів (ризик серцево-судинних хвороб).

Чи корисні штучні замінники

Штучні замінники цукру можуть бути виготовлені як із синтетичних речовин (наприклад, з рослин). Такі замінники надзвичайно солодкі та майже не містять калорій.

Вони використовуються в оброблених харчових продуктах (безалкогольні напої, випічка, цукерки, пудинги, джеми, та молочні продукти). На відміну від "класичного" цукру, вони не підвищують рівень глюкози в крові, що дуже важливо для людей з цукровим діабетом.

Що варто знати

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує вживати нецукрові підсолоджувачі для контролю ваги або зниження ризику цукрового діабету, захворювань серцево-судинної системи або раку. Та ця рекомендація не стосується людей з цукровим діабетом.

Серед підсолоджувачів в організації назвали: аспартам, ацесульфам калію, адвантам, сахарин, цикламати, неотам, сукралоза та стевія.

Заміна вільних цукрів на штучні чи природні підсолоджувачі не допомагає контролювати вагу в довгостроковій перспективі. 

Найкраще обрати збалансований раціон, і обмежити доданий цукор до не більше 10 чайних ложок - скоротіть вживання підсолоджених напоїв, солодощів, випічки та солодких сухих сніданків. 

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити цукор у варенні.

Також ми писали, що буде з вашим організмом, якщо ви на 30 днів відмовитеся від цукру.

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