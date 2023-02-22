Чи справді працюють "чудо-чаї" для схуднення: дієтолог розкрила всю правду

Пити чай та втрачати зайві кілограми набагато приємніше, ніж ходити до спортзалу. Однак, варто знати, чи справді такі напої дають результат та як впливають на організм.

Про це розповіла дієтолог Марта Фармага в Instagram .

Вплив на організм

Загалом перед вживання таких "чудо-чаїв" варто прочитати склад на упакуванні .

За словами дієтолога, вони мають сечогінний ефект, адже у складі мають ведмежі вушка та лопух. Тому позбавляють організм рідини, але не жиру.

Також у складі є трави, які мають проносну дію - аніс, кріп, сенна та кора крушини.

"Ефект короткотривалий, у перспективі може призвести до порушення моторики кишки, втрата ваги лише через пришвидшену евакуацію кишкового вмісту, жиру так не втратиш", - йдеться у повідомленні.

Спіруліна та льон ефективні при гастриті чи інших хворобах з підвищеним кислоутворенням. Вони здатні тонкою плівкою вкрити шлунок.

"Ефект може бути досягнений через механічне розширення шлунка та кишки (клітковина не засвоюється, а проходить не змінена нашою травною системою), однак це не єдині компоненти голоду, тому заявляти ці рослини, як ті що пригнічують почуття голоду не коректно", - додала дієтолог.

Експерт додала, що лише регулярний спорт допоможе досягнути гарної фігури.

Кому чаї для схуднення можу сильно нашкодити

Чаї такої спрямованості протипоказані при:

індивідуальній непереносимості компонентів;

алергії на один або кілька компонентів - при висипі, кашлі, чханні, набряках, різі в очах, утрудненому диханні звернутися до лікаря;

хронічних захворюваннях;

ендокринних захворюваннях;

порушеннях функції нирок і печінки;

хворобах серця;

вагітності;

в дитячому і підлітковому віці.

Крім того, людина, що "підсіла" чаї для схуднення, може отримати психологічні порушення харчової поведінки. Саме вони штовхають навіть абсолютно здорову людину без зайвої ваги до прагнення схуднути, що в підсумку може призвести до нервової анорексії.