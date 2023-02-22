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Действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения: диетолог раскрыла всю правду

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Среда 22 февраля 2023 18:08
Действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения: диетолог раскрыла всю правду Диетолог рассказала правду о чае для похудения (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пить чай и терять лишние килограммы гораздо приятнее, чем ходить в спортзал. Однако следует знать, действительно ли такие напитки дают результат и как влияют на организм.

Об этом рассказала диетолог Марта Фармага в Instagram.

Влияние на организм

В общем, перед употреблением таких "чудо-чаев" следует прочитать состав на упаковке.

По словам диетолога, они обладают мочегонным эффектом, ведь в составе имеют медвежьи ушки и лопухи. Поэтому лишают организм жидкости, но не жира.

Также в составе есть травы, которые обладают слабительным действием - анис, укроп, сенна и кора крушины.

"Эффект кратковременный, в перспективе может привести к нарушению моторики кишки, потеря веса только из-за ускоренной эвакуации кишечного содержимого, жира так не потеряешь", - говорится в сообщении.

Спирулина и лен эффективны при гастрите или других заболеваниях с повышенным кислообразованием. Они способны тонкой пленкой покрыть желудок.

"Эффект может быть достигнут из-за механического расширения желудка и кишки (клетчатка не усваивается, а проходит не изменена нашей пищеварительной системой), однако это не единственные компоненты голода, поэтому заявлять эти растения, как подавляющие чувство голода не корректно", - добавила диетолог.

Эксперт добавила, что только регулярный спорт поможет достичь хорошей фигуры.

Кому чаи для похудения могу сильно навредить

Чаи такой направленности противопоказаны при:

  • индивидуальной непереносимости компонентов;
  • аллергии на один или несколько компонентов - при сыпи, кашле, чихании, отеках, резе в глазах, затрудненном дыхании обратится к врачу;
  • хронических заболеваниях;
  • эндокринных заболеваниях;
  • нарушениях функции почек и печени;
  • болезнях сердца;
  • беременности;
  • в детском и подростковом возрасте.

Кроме того, человек, "подсевший" чаи для похудения, может получить психологические нарушения пищевого поведения. Именно они толкают даже абсолютно здорового человека без лишнего веса к стремлению похудеть, что в итоге может привести к нервной анорексии.

Ранее мы сообщали, какие средства помогут избежать неприятного налета от чая в чашках.

Также мы писали, как приготовить идеальную чашку душистого чая.

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