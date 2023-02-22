Действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения: диетолог раскрыла всю правду

Пить чай и терять лишние килограммы гораздо приятнее, чем ходить в спортзал. Однако следует знать, действительно ли такие напитки дают результат и как влияют на организм.

Об этом рассказала диетолог Марта Фармага в Instagram .

Влияние на организм

В общем, перед употреблением таких "чудо-чаев" следует прочитать состав на упаковке.

По словам диетолога, они обладают мочегонным эффектом, ведь в составе имеют медвежьи ушки и лопухи. Поэтому лишают организм жидкости, но не жира.

Также в составе есть травы, которые обладают слабительным действием - анис, укроп, сенна и кора крушины.

"Эффект кратковременный, в перспективе может привести к нарушению моторики кишки, потеря веса только из-за ускоренной эвакуации кишечного содержимого, жира так не потеряешь", - говорится в сообщении.

Спирулина и лен эффективны при гастрите или других заболеваниях с повышенным кислообразованием. Они способны тонкой пленкой покрыть желудок.

"Эффект может быть достигнут из-за механического расширения желудка и кишки (клетчатка не усваивается, а проходит не изменена нашей пищеварительной системой), однако это не единственные компоненты голода, поэтому заявлять эти растения, как подавляющие чувство голода не корректно", - добавила диетолог.

Эксперт добавила, что только регулярный спорт поможет достичь хорошей фигуры.

Кому чаи для похудения могу сильно навредить

Чаи такой направленности противопоказаны при:

индивидуальной непереносимости компонентов;

аллергии на один или несколько компонентов - при сыпи, кашле, чихании, отеках, резе в глазах, затрудненном дыхании обратится к врачу;

хронических заболеваниях;

эндокринных заболеваниях;

нарушениях функции почек и печени;

болезнях сердца;

беременности;

в детском и подростковом возрасте.

Кроме того, человек, "подсевший" чаи для похудения, может получить психологические нарушения пищевого поведения. Именно они толкают даже абсолютно здорового человека без лишнего веса к стремлению похудеть, что в итоге может привести к нервной анорексии.