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Чи справді подвійне миття голови корисне для вашого волосся?

Волосся потрібно мити один чи два рази (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує думка, що голову за один похід у душ треба мити шампунем двічі. Нібито так можна досягти кращого ефекту від процедури. Варто знати, чи справді це так та чи не буде це шкодити волоссю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Чи корисне подвійне миття шампунем

"Я також пропоную процедуру подвійного миття клієнтам, які миються рідко або мають природне жирне волосся. І якщо ви плавець, вам теж потрібно двічі мити, щоб видалити хлор з волосся", - пояснила 

 

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