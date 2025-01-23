Чи справді подвійне миття голови корисне для вашого волосся?

Існує думка, що голову за один похід у душ треба мити шампунем двічі. Нібито так можна досягти кращого ефекту від процедури. Варто знати, чи справді це так та чи не буде це шкодити волоссю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
"Я також пропоную процедуру подвійного миття клієнтам, які миються рідко або мають природне жирне волосся. І якщо ви плавець, вам теж потрібно двічі мити, щоб видалити хлор з волосся", - пояснила
Раніше ми повідомляли, лазерний гребінець чи дарсонваль найкраще стимулює ріст волосся.
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